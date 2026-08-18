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Monastir.
19 agosto 2026 alle 00:46

Venti nuove zone pedonali nel centro abitato 

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Monastir si dota di venti nuove zone pedonali, distribuite tra il centro abitato e la periferia del paese.

La Giunta guidata dalla sindaca Paola Ugas ha individuato piazze, spazi verdi e parchi comunali che saranno destinati all’uso esclusivo dei pedoni. Tra le aree interessate ci sono le piazze Padre Pio, Berlinguer, Madonnina, Aldo Moro, Francesco Maxia, Fratelli Govoni e Cervi, Sacro Cuore, San Giacomo e Salvo d’Acquisto, oltre alla piazza del Municipio.

Rientrano nel provvedimento anche le aiuole in via Monaco e via Puccini e i parchi di Pedrera e di Santa Lucia. La scelta è ricaduta sui luoghi maggiormente frequentati da bambini, anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini per la presenza di giochi, panchine, illuminazione notturna, percorsi interni e fontanelle.

L’obiettivo dell’amministrazione cittadina è tutelare la sicurezza dei pedoni, limitare il traffico dei veicoli e di conseguenza ridurre le emissioni inquinanti e sonore, oltre a valorizzare il patrimonio ambientale. Nelle nuove aree pedonali è vietato il transito di tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli di pronto soccorso, dei mezzi a servizio dei disabili, quelli di pubblica utilità e manutenzione e le biciclette.

Chi non rispetta il divieto rischia di essere soggetto a una sanzione amministrativa da 83 fino a un massimo di 332 euro.

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