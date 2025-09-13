Venti minuti di follia, il mosaico della rissa svelato dalle indagini 

Nell’attività investigativa sull’omicidio di Marco Mameli sono stati fondamentali anche i secondi. Minuscole frazioni di tempo che gli agenti della Squadra mobile di Nuoro, nell’ambito di un lavoro sinergico con i colleghi del commissariato di Tortolì, hanno raccolto per ricostruire il puzzle di venti minuti di totale follia culminati con l’accoltellamento del 22enne di Ilbono che gli inquirenti, con un lavoro di elevata precisione e professionalità, collocano nell’intervallo di tempo fra le 23.04 e 16 secondi e le 23.04 e 20 secondi del primo marzo. Passano quattro secondi fra le tre coltellate e la morte del ragazzo, avvenuta in via Santa Cecilia, stradina stretta in pendenza che origina dalla piazza su cui s’affaccia il bar Sa Staria, dove era cominciata la lite fra Giampaolo Migali e Andrea Contu, il ragazzo di Ilbono rimasto lievemente ferito da una coltellata di cui lo stesso Migali, la sera del 2 marzo, si è assunto la responsabilità. Un amico di Contu riesce ad allontanare Migali dal locale, portandolo con sé in via Santa Cecilia. È convinto di averne placato l’ira. Il loro passaggio, alle 23.03 e 27 secondi, è documentato da una delle otto videocamere (alcune con sensori per i suoni) installate in via Santa Cecilia dove in quel momento erano presenti diversi giovani. È il momento in cui una persona travestita da polpo, ossia Migali, accoltella Contu. Quarantanove secondi dopo secondo gli inquirenti avrebbe ferito a morte Mameli. Alle 23.03 e 22 secondi vengono percepiti tre “no” urlati, in sequenza. È la fine.

