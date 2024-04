Venti milioni si fanno strada 

Una città che si rifà il look. A Nuoro i cantieri abbondano, dal centro alla periferia. In viale della Resistenza, l’ultima novità in ordine di tempo, gli operai stanno realizzando uno spartitraffico centrale per separare le due corsie di marcia, poco sotto la palestra Polivalente, e rendere così più sicura una via commerciale e ad alta densità di traffico. «I lavori procedono spediti anche in piazza Italia e nella zona di Monte Gurtei», assicura l’assessore comunale dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «Rientrano in quel progetto denominato “Rigenerazione urbana”, che prevede interventi per complessivi 20 milioni di euro da Preda Istrada alla zona di viale Repubblica».

Lavori in corso

È sufficiente un rapido tour tra le vie del capoluogo barbaricino per comprendere l’aria nuova. I disagi per gli automobilisti non mancano ma la sensazione è che siano ben sopportati, alla luce delle numerose migliorie in campo. «Dalle parti di viale della Resistenza e viale Murichessa, quindi a Badu ‘e Carros, c’è un intervento complessivo sulla viabilità - spiega Beccu -. Poi, abbiamo rifatto tutti gli asfalti. Siamo a buon punto, visto che restano da ultimare solo i marciapiedi». L’assessore prosegue: «Lo spartitraffico centrale sotto la Polivalente è stato realizzato per questioni di sicurezza. Per regolare meglio il traffico abbiamo adottato questo accorgimento, in una via dove spesso le velocità raggiunte dai veicoli sono sostenute. Sono anche questi interventi che rientrano nel cosiddetto “Piano delle periferie”, lo stesso che ha portato alla realizzazione della pista ciclabile». Comune ma non solo. Da tempo, oramai, gli operai sono in azione pure in via Trieste. Prima sono arrivati gli scavi all’altezza dell’incrocio e del distributore Esso, ora lavori in corso vicino alla rotonda dell’ospedale Zonchello. «Quel cantiere non è stato avviato dall’amministrazione ma dalla ditta Medea - spiega Beccu -. Sono interventi per la fornitura del gas. Un prolungamento della rete richiesto dai residenti di quel quartiere».

Monte Gurtei

È senza dubbio la porzione di città dove i cambiamenti sono più marcati. La via Ragazzi del 99, a pochi metri dallo stadio Frogheri, adesso ha un aspetto tutto nuovo. Marciapiede accogliente, asfalto appena sistemato. «Il progetto denominato “Rigenerazione urbana” procede spedito - afferma l’assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -. A Monte Gurtei stiamo sistemando non solo le strade ma pure 56 alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un grosso intervento di riqualificazione che arriva fino a Preda Istrada. Riguarda questi quartieri e le strade di collegamento, come via Trieste e viale Repubblica». Tutto possibile con gli oltre 20 milioni di euro poi confluiti nel Pnrr. Beccu conclude: «Nei nostri piani c’è pure la riqualificazione della Casa della ceramica. Infine, abbiamo terminato i lavori nell’ex biblioteca di viale Repubblica».