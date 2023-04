Venti milioni piovono sui Tacchi 

Tra i trentotto punti per citare alcuni, ci sono: la riqualificazione delle opere del museo a cielo aperto, il co-working Barigau, l’illuminazione e panchine intelligenti con alimentazione solare, esposizioni d’arte contemporanea, un festival del cortometraggio e uno dell’arrampicata. Il paese indossa il suo abito migliore e si proietta nel futuro. Alcuni lavori sono conclusi altri partiranno nel breve periodo.

Come nella più celebre opera d’arte relazionale di Maria Lai, Ulassai si è legato davvero alla montagna. Il borgo ha saputo cogliere tante delle sue potenzialità divenendo uno dei centri più attrattivi dell’Ogliastra. Arte e paesaggio si sono intrecciati e il paese dei Tacchi continuerà a tessere le trame di uno sviluppo basato sulla sostenibilità. Nel 2022 il paese ha vinto, con il progetto “Ulassai dove la natura incontra l’arte”, un finanziamento dell’Unione Europea, NextGenerationEU nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi. Venti milioni di euro verranno investiti fino al 2026 con interventi che passano dalla riqualificazione degli spazi pubblici, al restauro del patrimonio storico e architettonico, alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Ulassai, trasformato in un museo a cielo aperto.

Obiettivi

Sono trentotto le iniziative previste dall’ambizioso progetto che ha tra gli obiettivi specifici di frenare lo spopolamento, accrescere i flussi turistici, creare occupazione, attrarre e creare nuove imprese nel settore delle industrie creative e culturali. Ulassai ambisce, a ragione, a diventare un modello internazionale di comunità sostenibile basandosi sul suo patrimonio artistico, ambientale, dell’identità e della qualità delle relazioni sociali.

Tra i trentotto punti per citare alcuni, ci sono: la riqualificazione delle opere del museo a cielo aperto, il co-working Barigau, l’illuminazione e panchine intelligenti con alimentazione solare, esposizioni d’arte contemporanea, un festival del cortometraggio e uno dell’arrampicata. Il paese indossa il suo abito migliore e si proietta nel futuro. Alcuni lavori sono conclusi altri partiranno nel breve periodo.

Il sindaco

«Il progetto prevede diversi interventi infrastrutturali. Sono stati iniziati e terminati i lavori relativi alla scuola materna. La settimana prossima si firmeranno i contratti e si procederà alla consegna dei lavori relativi al micronido, alla scuola media e al Camuc, nella prima metà di maggio si firmerà il contratto con relativa consegna dei lavori del progetto impianti sportivi – ha spiegato il sindaco Giovanni Soru - Speriamo con questo progetto di sviluppare le potenzialità del nostro centro abitato per far tornare coloro che lo hanno lasciato e richiamare nuovi abitanti in particolare giovani. Questo è l’obbiettivo che ci siamo posti e che speriamo di raggiungere».

