Venti milioni per il Consorzio 

Dall'assessorato regionale all'Industria arrivano oltre 20 milioni di euro di fondi FSC per lo sviluppo dell’area industriale. Dei progetti in corso e delle prospettive di rilancio si è discusso ieri mattina nella sede del Consorzio Industriale durante un’assemblea alla presenza dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani. Con il presidente del Consorzio Marcello Ladu c'erano il presidente della Provincia Alessio Seoni, il consigliere regionale Salvatore Corrias, sindaci, amministratori, rappresentanti delle aziende insediate. Tra gli interventi la nuova rotatoria da un milione di euro all’incrocio tra viale Monsignor Virgilio e via dei Barracelli. Incrocio a raso pericoloso e trafficato, con un semaforo mai entrato in funzione. L’opera dovrebbe essere appaltata entro il 2027. Tra le buone notizie quella che SanLorenzo raddoppierà le risorse impegnate ad Arbatax.

La svolta

Dopo 17 anni dall’accordo di programma si parla ancora di riqualificazione e infrastrutturazione delle aree ex Cartiera. Ma c'è una svolta. «Sono in corso i lavori sulla nuova viabilità, un intervento da 3 milioni e mezzo di euro», ha spiegato il presidente del Consorzio Ladu.Nel dettaglio tecnico è entrato l’architetto Paolo Stochino. «Lo stralcio esecutivo in fase di realizzazione fa parte di un progetto più ampio che interessa l’infrastrutturazione dei 35 ettari dell’ex Cartiera, con una nuova viabilità che alleggerirà e il traffico e collegherà l’area industriale con il porto e la città». Una nuova rotatoria sarà realizzata davanti all'ingresso dell'ex stabilimento. Le macerie di un tempo andato faranno da base alla nuova viabilità. Quella montagna di inerti residuo delle demolizioni dell’ex Cartiera stoccati da quasi vent’anni nell’area, verranno trattati e riutilizzati per la realizzazione dei sottoservizi. Il cronoprogramma prevede 500 giorni di lavori, ma il cantiere sarebbe già avanti rispetto ai tempi previsti. Tra gli altri interventi finanziati 5 milioni di euro per il potenziamento del depuratore consortile e 10 milioni di euro per il porto di Arbatax.

«Nuova viabilità e infrastrutture serviranno a sostenere le aziende già presenti e chi vuole investire nel territorio», ha detto Ladu.

Sanlorenzo

A intervenire è stato il presidente e amministratore delegato di Sanlorenzo Arbatax Tommaso Vincenzi. «Oggi nello stabilimento lavorano 75 addetti e il progetto approvato prevede il raddoppio delle risorse occupate e la realizzazione delle scocche per navi da 45 metri». Prevista inoltre la costruzione di un nuovo capannone da 3 mila metri quadrati.In chiusura l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani ha ribadito la strategia della Regione: «Vediamo i primi segnali di un lavoro costruito in questi due anni per ridisegnare il ruolo delle aree industriali, luoghi dove si fa impresa, lavoro e sviluppo. Abbiamo investito risorse importanti per affrontare problemi legati alla viabilità, alle infrastrutture e alla depurazione, ma anche per mettere aziende importanti nelle condizioni di crescere. Stiamo lavorando sulla governance e sulla pianificazione industriale dei consorzi, che avranno un proprio piano industriale all’interno di una strategia regionale condivisa».

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