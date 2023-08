Venti milioni in auto,  weekend da incubo Disagi anche sui voli 

Previsioni rispettate: tanti in viaggio dalla notte per le “partenze intelligenti” e sulla rete autostradale, nell'unica giornata da bollino nero di quest’estate, ci sono state code e rallentamenti: per lo più, dovuti a incidenti e momenti di congestione per il traffico soprattutto dalle grandi città del nord verso le spiagge del sud. Code anche nella direttrice per il Brennero e il nodo triestino del Lisert, percorso da chi ha scelto come meta Croazia e Slovenia, e anche da chi dalla Slovenia, battuta dalle recenti forti piogge, rientra in gran fretta. Si sarebbero messi in auto - accompagnati dalla perturbazione atlantica Circe - circa venti milioni di persone. In base a una rilevazione di Coldiretti, oltre un italiano su due (il 53%) ha scelto di muoversi ad agosto.

Per il maltempo, venerdì notte in Molise evacuati dai vigili del fuoco i 33 scout tra i 10 e i 15 anni che erano a Valle Fiorita e che sono stati investiti da Circe, che ha provocato danni in tutta la Valle del Volturno. Un altro gruppo di scout recuperato in Calabria, sul Monte Pollino, dal soccorso alpino. Nulla da fare invece per la donna di 35 anni di Albissola (Savona) che venerdì è scivolata durante un’escursione al monte Limidario, sulle Alpi Lepontine. Il suo corpo è stato recuperato sul versante italiano.

Secondo Coldiretti, la metà dei vacanzieri i giorni di ferie sarebbero meno di una settimana, un terzo invece può concedersi da una a due settimane di svago e riposo, mentre un fortunatissimo 4% starà fuori più di un mese. Anche le fabbriche, ormai da qualche anno e adesso in misura ancora maggiore, chiudono per brevi periodi, due settimane al massimo, alcune solo per pochi giorni, altre - come la Michelin nell'Alessandrino - solo il 14 e 15 agosto.

Aerei, disservizi

Giornate di sofferenza anche per i collegamenti aerei, nel picco dell’estate. Ne fanno le spese in tanti, tra cui la scrittrice e conduttrice radiotelevisiva Chiara Gamberale, che si sfoga sui social network. Doveva partire in Grecia «ma Volotea ha sorteggiato due persone» da lasciare a terra a causa dell’overbooking. Una è lei, l’altra «la mamma di un bambino di un anno che l’aspettava ad Atene con l’ex marito, che subito dopo il suo arrivo ha una coincidenza per New York». Gamberale scrive che il personale di Volotea dell’aeroporto di Venezia le ha intimato di smettere di piangere «altrimenti sarà fatta uscire dalla struttura».

