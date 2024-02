Venti milioni, diciotto punti: Cagliari, oggi i conti non tornano 

Ranieri è ripartito ieri e sul suo notes le certezze sono poche. Ma da lì si ricomincia, pensando – un passo per volta – solo alla partita di domenica pomeriggio a Udine. Come un anno fa, come sempre, ogni sfida da qui in avanti per il Cagliari sarà paragonabile a una finale mondiale. I concetti espressi da Tommaso Giulini sono chiari, senza dubbio la squadra ha ascoltato e messo in borsa i “suggerimenti” del presidente. A cominciare dall’approccio, dalla mentalità, dalle “vacanzine” post gara da dimenticarsi fino a certi atteggiamenti (nessuno si senta escluso) che sarebbero stati giudicati non da professionisti.

Nella normalità delle cose di calcio, e anche nella gestione delle crisi di questo presidente, un altro allenatore sarebbe già stato liquidato, e magari qualche calciatore sarebbe decollato nella sessione invernale del mercato. Qui invece siamo davanti a una situazione particolare, per i protagonisti – Ranieri su tutti – e per le concrete possibilità che ha il Cagliari di recuperare terreno. Nel lotto delle pericolanti, scendere in campo contro la Lazio lasciando in panchina Dossena, Augello, Wieteska, Prati, Jankto, Petagna, Pavoletti e Luvumbo, e in infermeria Sulemana, Oristanio, Mancosu, Hatzidiakos e Shomurodov, fa capire quanto sia attrezzato questo organico. Ovvero, quanto abbia fatto la società per dare all’allenatore – e alla piazza, di conseguenza – il “materiale” per andare a caccia di un posto al sole, non certo sotto il temporale come in questo momento.

Il mercato

Nel corso della campagna acquisti e cessioni dell’estate 2023, il Cagliari ha messo sul piatto circa 20 milioni di euro. Rispetto alle società che navigano nelle zone basse della classifica, quella rossoblù è al primo posto: l’Udinese ne ha spesi 18, l’Empoli 7, il Verona 6 e il Frosinone 4 milioni. Si è pensato a patrimonializzare il Cagliari, a dotare di atleti giovani e di bellissime speranze un parco giocatori che poi è l’asset fondamentale di una società sportiva, insieme – in assenza per ora di uno stadio di proprietà – al centro sportivo, al marchio e alla library. Lo ha ribadito Tommaso Giulini: «Vorremmo essere qui anche fra tre, fra sei anni e con il bilancio a posto, se nella testa dell’ambiente c’è una proprietà miliardaria e straniera, questo non sono io».

L’uomo e il tecnico

«Siamo convinti di raggiungere la salvezza con Ranieri, perché è colui che più di tutti possiede le caratteristiche per portarci all’obiettivo. Mi riferisco a lui anche per il suo profilo di uomo e al come lui incarni perfettamente i valori che il Cagliari vuole trasmettere», così ieri in Lega a Milano il presidente Giulini, che ha ribadito: «Al di là dei risultati sportivi, per me e per tutta la gente che ama il Cagliari, Ranieri è la persona che può rappresentarci al meglio. Gli errori poi li facciamo tutti, si fanno in società, come si fanno in campo o allenando». Società e allenatore legati l’uno all’altra, il destino da condividere fino alla giornata numero 38. Se questa deve essere l’ultima squadra guidata da Claudio Ranieri, meglio – per tutti – chiudere con un risultato sportivo all’altezza del passato del tecnico e del nome del Cagliari. Uno sforzo comune, magari dopo le ultime scosse sarà più facile ringhiare sul campo, come chiede l’allenatore.

