Venti giovani in Ungheria con il progetto dell’assessorato 

Uno scambio culturale di sette giorni all’estero, per arricchire i partecipanti – 20 giovani serramannesi tra 18 e 23 anni – di un’esperienza che va oltre i normali viaggi a cui i ragazzi sono abituati. È il senso del viaggio in Ungheria (i ragazzi sono partiti il 22 agosto e faranno rientro il 29) dei primi 4 giovani che partecipano al laboratorio intercuturale Cooltour-Millennials for Cultural Heritage, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea e al quale ha aderito l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Serramanna.

Il laboratorio, il cui bando di partecipazione era stato pubblicato nel mese di giugno, ha registrato l’adesione di 20 ragazzi che hanno iniziato le attività di preparazione nei mesi di luglio e agosto. Il laboratorio di educazione interculturale, suddiviso su tre moduli, mira a motivare i giovani alla partecipazione attraverso un’esperienza di educazione non formale che prevede un’esperienza di scambio all’estero. «Questa esperienza vuole essere un’occasione di rinforzo delle competenze relative alla crescita personale e all’interazione e confronto anche con coetanei di altri paesi», spiega l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Giovanni Maccioni. «Lo scambio culturale in cui verranno coinvolti tramite attività innovative ha come tema centrale la democrazia, in tutte le sue forme, e vedrà partecipi ragazzi e ragazze tra i 18 e i 23 anni provenienti da oltre 10 nazioni diverse dell’Europa e non solo».