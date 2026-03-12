Venti giorni extra per le carte d’identità 

Sono venti le date di apertura straordinaria fissate dal Comune di Monastir per consentire ai cittadini di richiedere la nuova carta d’identità elettronica. Domani, venerdì 20 marzo, mercoledì 25 e sabato 28 i cittadini residenti potranno recarsi, senza appuntamento, per richiedere il nuovo documento.

«Abbiamo ritenuto opportuno potenziare orari e servizi dell’Ufficio Demografico per consentire a tutti i cittadini di mettersi in regola nei tempi stabiliti, evitando disagi e lunghe attese. È prevista un’organizzazione straordinaria degli appuntamenti e un rafforzamento dell’assistenza allo sportello per garantire un servizio più rapido ed efficiente» dichiara la sindaca Paola Ugas.

Tutte le date, da marzo fino a luglio, pubblicate sul sito web del Comune, si aggiungono al sistema di prenotazione online già in uso e sono dedicate ai cittadini in possesso del documento cartaceo in scadenza. «Sarà data un’attenzione speciale per gli anziani, chi ha difficoltà motoria e chi necessita di supporto nelle procedure: gli uffici offriranno il supporto necessario perché nessuno resti escluso. Come Amministrazione riteniamo fondamentale che i servizi pubblici siano accessibili, efficienti e vicini alle esigenze delle persone, soprattutto di chi può incontrare maggiori difficoltà», chiude Ugas. (y. m.)

