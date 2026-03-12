VaiOnline
Monastir.
13 marzo 2026 alle 00:38

Venti giorni extra per le carte d’identità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono venti le date di apertura straordinaria fissate dal Comune di Monastir per consentire ai cittadini di richiedere la nuova carta d’identità elettronica. Domani, venerdì 20 marzo, mercoledì 25 e sabato 28 i cittadini residenti potranno recarsi, senza appuntamento, per richiedere il nuovo documento.

«Abbiamo ritenuto opportuno potenziare orari e servizi dell’Ufficio Demografico per consentire a tutti i cittadini di mettersi in regola nei tempi stabiliti, evitando disagi e lunghe attese. È prevista un’organizzazione straordinaria degli appuntamenti e un rafforzamento dell’assistenza allo sportello per garantire un servizio più rapido ed efficiente» dichiara la sindaca Paola Ugas.

Tutte le date, da marzo fino a luglio, pubblicate sul sito web del Comune, si aggiungono al sistema di prenotazione online già in uso e sono dedicate ai cittadini in possesso del documento cartaceo in scadenza. «Sarà data un’attenzione speciale per gli anziani, chi ha difficoltà motoria e chi necessita di supporto nelle procedure: gli uffici offriranno il supporto necessario perché nessuno resti escluso. Come Amministrazione riteniamo fondamentale che i servizi pubblici siano accessibili, efficienti e vicini alle esigenze delle persone, soprattutto di chi può incontrare maggiori difficoltà», chiude Ugas. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 