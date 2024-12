Venti giorni di lavori: l’ira dei commercianti 

Commercianti di via Trieste in protesta per la chiusura della via per lavori di fresatura e stesura del nuovo asfalto; l'intervento durerà circa 20 giorni a partire da oggi. Il tutto rientra nel Pnrr con "Rigenerazione urbana" che, dopo lunghi mesi di lavori in via Trieste e vie limitrofe e altri rioni della città, ora richiede uno sforzo ulteriore in prossimità del Natale portando le attività a una costante perdita di clienti e introiti, mentre le tasse aumentano.

«Le attività produttive della nostra città sono il cuore pulsante della nostra economia collettiva - dice Francesco Manca del Caffè America - Tutelare le imprese è un dovere alla quale le amministrazioni (che ricordo sono al servizio della città e dei cittadini e non il contrario) devono adempiere al massimo della propria capacità amministrativa. Il rischio di impresa a Nuoro si aggrava ulteriormente a causa delle problematiche legate al territorio». I commercianti si sono riuniti per discutere del problema: «Forse ci sarà una sospensione dei lavori, ma non è certo. Abbiamo richiesto di farli slittare a gennaio, post feste natalizie, ci hanno detto che i soldi dovevano essere spesi subito. Siamo arrabbiati perché ogni volta c'è sempre qualcosa per cui noi non possiamo lavorare in serenità: prima era la fibra, poi l'Enel, poi Abbanoa (che ci ha lasciato senz'acqua per lunghi periodi), poi il gas, i marciapiedi, gli asfalti e c'è chi ha pagato il suolo pubblico per alcuni mesi e ora perde persino quei soldi. Sappiamo inoltre che non si tratta mai di 18 o 20 giorni perché basta una pioggia o un piccolo imprevisto e i lavori durano più del previsto. Senza contare i polveroni che si creano. Non siamo mai stati presi in considerazione, e abbiamo necessità di essere tutelati». (g. pit.)

