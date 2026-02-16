VaiOnline
Avviso.
17 febbraio 2026 alle 00:49

Venti forti, burrasca e ancora maltempo: oggi tutti i parchi e i cimiteri restano chiusi 

Il maltempo non concede tregua. Anche oggi sono previste condizioni meteorologiche avverse, in particolare per venti forti sino a burrasca. Per questo motivo resteranno chiusi per l’intera giornata i parchi e i cimiteri del capoluogo, inclusi quelli di Pirri.

La misura, si legge nella nota del Comune, è stata adottata per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile regionale.

L’amministrazione invita alla massima prudenza e a seguire le comunicazioni ufficiali per restare costantemente informati.

