Venti documenti inediti sul legame tra Sartorio e la città 

Venti documenti indediti, tra carteggi e registri, rivelano nuovi dettagli sulla vita del noto scultore piemontese Sartorio e il suo rapporto con la città di Iglesias. A parlarne sono Daniela Aretino e Giorgia Marcia, archiviste e curatrici dell’archivio storico di Iglesias, che si sono occupate di reperire e ricostruire i nuovi documenti che documentano profondi rapporti con Roberto Cattaneo e Annibale Racca.

Un carteggio rimasto per oltre un secolo silenziosamente custodito tra le carte dell’archivio storico comunale di Iglesias torna oggi a raccontare una storia fatta di relazioni personali, riconoscenza e impegno civile. Protagonista è Giuseppe Sartorio, noto scultore piemontese, il cui legame con Iglesias emerge con forza da una ventina di documenti inediti, datati tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, relativi alla Congregazione di Carità e alla gestione dell’Asilo infantile cittadino.

«Dalle lettere si intuisce chiaramente la stima e la considerazione che lo scultore nutriva per per il presidente della società mineraria Cattaneo – spiega Aretino – così come l’amicizia con Racca, impiegato stimato e noto della Società Monteponi, che spesso funge da tramite nei rapporti con la Congregazione». Il carteggio ricostruisce nel dettaglio la lunga vicenda che porta alla realizzazione e alla collocazione, nell’Asilo infantile di Iglesias, del busto marmoreo dedicato a Cattaneo e delle lapidi commemorative per i sacerdoti Nicolò Locci e Stanislao Garau, benefattori dell’istituzione: «Dai verbali emerge un rapporto continuativo con Sartorio – sottolinea Aretino -, che si protrae per anni, fatto di solleciti, rinvii, difficoltà finanziarie, ma anche di grande disponibilità da parte dello scultore, disposto a chiedere solo il rimborso delle spese di manodopera».

«Questi studi – spiega Marcia – nascono spesso quasi per caso, durante ricerche su tutt’altri argomenti o per utenti dell’archivio. Ci imbattiamo in documenti che colpiscono per il loro valore storico e umano e decidiamo di approfondirli, creando cartelle tematiche nel nostro archivio digitale». Un lavoro sistematico che ha portato alla costruzione di veri e propri dossier, dedicati a temi mai affrontati in modo organico, come appunto il rapporto tra Sartorio e l’Asilo. La scelta di raccontare questi risultati anche attraverso i social, in particolare una pagina non istituzionale, risponde a una precisa volontà di divulgazione. «È un modo per valorizzare un patrimonio che già esisteva ma che nessuno aveva ancora davvero scoperto – aggiunge – e per invitare le persone a tornare in archivio, a vedere i documenti, a continuare la ricerca». Un percorso che restituisce centralità a carte apparentemente marginali, ma capaci di illuminare pagine inedite della storia cittadina e di restituire la trama di relazioni che legavano Iglesias a uno dei protagonisti della scultura italiana tra Otto e Novecento.

RIPRODUZIONE RISERVATA