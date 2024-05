Venti di crisi su alberghi e B&b tra San Teodoro e Siniscola: appello di sindaci e imprenditori  

Neanche le piogge che sono precipitate tra venerdì e sabato scorsi sono servite ad alimentare il serbatoio d’acqua della diga di Maccheronis. L’invaso ieri contava appena 7 milioni e 800 mila metri cubi d’acqua, circa mezzo milione in meno rispetto a dieci giorni fa. Così la drammaticità della gravissima emergenza idrica che sta colpendo l’Alta Baronia e la Bassa Gallura, fa montare sempre di più la preoccupazione tra gli operatori economici di tutti i settori.

L’allarme

Il comparto agricolo ormai da circa due mesi paga pesantemente l’inevitabile piano di restrizioni, dovute all’incredibile siccità che continua a prolungarsi nel tempo, aprendo scenari estivi assai aridi. Anche per quanto riguarda il settore dell’industria delle vacanze, c’è chi sta iniziando ad optare a interventi preventivi per evitare che le loro strutture restino completamente a secco. In molti si stanno muovendo per dotarsi di cisterne capaci di rispondere alle esigenze derivanti dai pienoni dell’alta stagione. «Certamente chi di dovere deve dare delle risposte anche veloci verso questo gravissimo problema - afferma Massimo Floris dell’hotel L’Aragosta di La Caletta -. Allo stesso tempo auspico che i costi in surplus legati agli interventi necessari non ricadano in toto sulle attività, anche perché sarebbe una mazzata per le finanze imprenditoriali». Intanto, a margine del summit a Cagliari convocato ieri dalla governatrice Alessandra Todde, i sindaci del territorio analizzano positivamente i risultati ottenuti durante il tavolo tecnico.

I sindaci

«Abbiamo chiesto insieme al comune di Budoni - afferma il primo cittadino di Posada, Salvatore Ruiu - che ci venga finanziata la realizzazione di un dissalatore a Pedra ’e Cupa. L’impianto servirebbe a pompare acqua verso Budoni e San Teodoro, liberando le risorse presenti nel Maccheronis per il fabbisogno di Torpè, Posada e Siniscola». Il sindaco di quest’ultimo centro, Gian Luigi Farris, ha invece chiesto la possibilità di andare a reperire le scorte idriche necessarie ai consumi della cittadina dal sottosuolo: «Abbiamo proposto di trivellare la zona a valle della sorgente di Fruncu ’e Oche dove sappiamo che l’acqua c’è in abbondanza, evitando così di alterare i corsi carsici del Montalbo». Tra le diverse idee che vengono lanciate per far fronte nell’imminente alla drammatica situazione idrica c’è chi sposa con convinzione l’esigenza di risparmiare le risorse idriche presenti a tutti i livelli. È quello che emerge dalle riflessioni che fanno i gestori dei B&b, mondo fatto di micro-strutture che contribuiscono non poco all’economia del comparto turistico. «Parlano di emergenza ma si continua a sperperare l’acqua - è l’analisi di uno dei gestori - meglio razionare fin da subito anche nelle utenze domestiche. Si avrà il doppio beneficio di conservare la risorsa disponibile, evitando nel contempo nei momenti di chiusura lo sperpero idrico legato alle troppe falle presenti negli acquedotti comunali». Possibilità questa che secondo il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, può essere assunta solamente da Abbanoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA