Venti di crisi nel gruppo del sindaco Puddu 

Assemini, aria natalizia ma anche aria di crisi in Comune. I primi cedimenti della maggioranza si sono intravisti, neanche troppo velatamente, con le dimissioni di Riccardo Pilloni da capogruppo della lista civica “Mario Puddu Sindaco” a ottobre e con quelle di Maria Ciaccio dalla presidenza della commissione “Statuto e regolamenti” a novembre. L’altro giorno, in Consiglio, i due ribelli hanno deciso di lasciare il gruppo della lista civica per approdare al gruppo misto. Una prima tappa per poi uscire dalla maggioranza? Un modo per chiedere al sindaco un rimpasto in Giunta e magari un posto nell’esecutivo? Oppure una semplice differenza di vedute? Difficile a dirsi, sicuramente nei prossimi giorni si vedrà se il sindaco andrà avanti per la sua strada o cercherà un dialogo con i due.

I malumori

Pilloni ha espresso subito dopo la formazione della Giunta la sua insofferenza: «Dopo il nostro insediamento - ha dichiarato in Aula - ho fatto presente al sindaco che non c’erano più le condizioni affinché io potessi ancora far parte della sua amministrazione».

Lunedì, a sorpresa, il consigliere ha ribadito forte e chiaro il suo disagio: «Per la terza volta consecutiva la commissione Controllo e trasparenza è stata disertata da tutti i commissari della maggioranza, eccetto il sottoscritto. Mi dissocio da questo ennesimo comportamento pregiudizievole nei confronti della presidente Sabrina Stara, che si riflette nei confronti dell’elettorato che noi rappresentiamo e della comunità». A Pilloni non è andata giù neanche la decisione di discutere in commissione Servizi tecnologici e manutentivi il regolamento sulla tutela degli animali, concludendo l’intervento con un’aspra critica: «Se non fosse per il codice di avviamento postale sarebbe difficile riconoscere Assemini. Effimere serate goliardiche sembrano farla nuovamente risplendere, poi nuovamente l’oblio. Gli asseminesi meritano molto di più».

Il sindaco

Puddu non ha replicato né a Pilloni, il quale ha poi tentato di aggiustare il tiro dichiarando che «il rumore è stato forte ma non c'è da preoccuparsi», né a Ciaccio, la quale ha chiesto soprattutto all’opposizione di «non strumentalizzare le sue scelte» ribadendo peraltro che rimane ferma la sua «totale fiducia nel sindaco e nella maggioranza».

«Con Ciaccio - ha commentato ieri il sindaco Puddu - ci eravamo già confrontati sulla possibilità di questo percorso. Quindi nessuna sorpresa e anzi, sono ottimista per il suo contributo verso il mio operato e quello dell’amministrazione. Con Pilloni cercheremo di capire nei prossimi giorni».

La minoranza

Stupore in Aula. «Negli ultimi Consigli comunali - ha dichiarato la consigliera Niside Muscas - abbiamo assistito a dichiarazioni e avvenimenti preoccupanti che sollevano dubbi sulla stabilità politica e sull’efficacia amministrativa del nostro Ente».

Sulla stessa linea Diego Corrias: «Che ci sia una crisi in maggioranza è evidente. Ancora più delle parole dei consiglieri lo conferma il silenzio tombale del sindaco (che però con il linguaggio del corpo ha dimostrato tutta la sua insofferenza) davanti a Pilloni e Ciaccio che gli hanno detto chiaramente di non sentirsi più parte del suo gruppo politico. Pilloni che si dissocia da una “mancanza di trasparenza” e Puddu perde pezzi a meno di due anni dall’insediamento. Non è un gioco. Assemini non si può permettere una giunta ferma perché il sindaco non ha stabilità politica».

