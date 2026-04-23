Venti di chiusura sul piccolo Tribunale, scoppia la polemica 

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanusei boccia l’ipotesi di soppressione di cinque tribunali sardi, fra cui quello ogliastrino. Quella ventilata dall'Associazione nazionale magistrati prospetta la chiusura di 87 palazzi di giustizia in Italia. «Il Tribunale - dichiara il presidente dell’Ordine, Vito Cofano - rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di giustizia per l’intero territorio dell’Ogliastra, una vasta area geografica caratterizzata da una distribuzione demografica dispersa, da difficili condizioni orografiche e da una cronica carenza infrastrutturale che rende già oggi complesso e oneroso l’accesso ai servizi pubblici essenziali. La sua eventuale soppressione non costituirebbe una mera razionalizzazione amministrativa, bensì un grave vulnus al diritto costituzionale dei cittadini a ricevere giustizia in tempi ragionevoli e in prossimità del proprio luogo di residenza». Contrario anche Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd: «Chiediamo che piuttosto che chiudere i tribunali si provveda ad assumere magistrati, coprendo i posti vacanti: sopprimere una sede non risolve il problema ma lo sposta, generando un impoverimento dei servizi e creando un vuoto di civiltà. Perché noi crediamo che la tenuta della giustizia sia un fatto di civiltà». (ro. se.)

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