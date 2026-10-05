Venti chilometri sulla 131 a fari spenti 

Una spericolata corsa in auto a fari spenti. Oltre venti chilometri nel buio della 131 Dcn fino all’alt dei carabinieri. Poi la fuga, l’inseguimento e il giorno dopo un fascicolo in Procura e un verbale in caserma. È finita così la nottata brava di un 47enne di Sedilo che venerdì è stato denunciato per fuga pericolosa e guida senza patente, con tanto di sanzione.

I rischi

Nella notte fra giovedì e venerdì l’auto viaggiava sulla 131 Dcn senza luci. Venti chilometri incurante dei rischi fino a quando nel buio della strada ecco la paletta dei carabinieri. Per tutta risposta però il 47enne ha spinto ancora di più sull’acceleratore, non si è fermato all’alt della pattuglia continuando la sua corsa. Una volta arrivato dentro il paese, altro giro fra le stradine poi, abbandonata l’auto in campagna, è riuscito a far perdere le proprie tracce. I militari, che nel frattempo, avevano iniziato l’inseguimento hanno continuato le ricerche e poco dopo hanno individuato il veicolo. Grazie anche ai filmati delle telecamere sono riusciti a rintracciare il responsabile della folle corsa in auto. Il 47enne avrebbe sostenuto di non essersi fermato all’alt perché non aveva la patente di guida. Sui fari spenti nessuna spiegazione ma tanto è bastato per far scattare la denuncia alla Procura per fuga pericolosa, oltre alla multa.

I controlli

L’intervento dei militari a Sedilo è solo uno dei tanti che hanno impegnato il Comando provinciale di Oristano nell’ultimo fine settimana nell’ambito delle attività potenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Paolo Corritore. Controlli nelle principali strade: sono state identificate 480 persone, controllati 334 automezzi. In particolare a Terralba una 36enne è stata sorpresa per la terza volta al volante di un’auto (di sua proprietà) anche se non aveva mai conseguito la patente. Il mezzo è stato sequestrato e affidato alla Prefettura, la donna è stata denunciata per guida senza patente. Altri controlli da Ales a Nurachi passando per Mogoro e Oristano: tre denunce per guida sotto l’effetto dell’alcol, un’altra per guida l’influenza di stupefacenti. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, tre sono state multate perché guidavano senza aver mai conseguito la patente. Sono stati sequestrati 7 grammi di cocaina; 0,35 grammi di crack; 2 di hashish e 0,12 grammi di marijuana. Due arresti in esecuzione di ordine per cumulo di pena.

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