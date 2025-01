Venti chili di pesce sotto sequestro 

Una sanzione da 1.500 euro per aver messo in vendita pesci e prodotti ittici senza alcuna tracciabilità e il sequestro di venti chili di pescato. È il bilancio di un controllo dei militari della Guardia Costiera in piazza dei Centomila: la verifica è stata fatta a un venditore ambulante. Dagli accertamenti è emerso che i prodotti non avevano alcuna documentazione: dunque era impossibile risalire alla data in cui i pesci erano stati pescati, alla provenienza e ad altre informazioni come previsto dalla normativa.

Alla fine l’ambulante è stato sanzionato ed è scattato il sequestro amministrativo. Il controllo rientra tra quelli predisposti dalla Guardia Costiera per contrastare illeciti in materia di pesca e di commercio abusivo o irregolare. Le verifiche sono proseguite anche su altri venditori e su alcune attività commerciali.

Sono stati svolti anche dei servizi in mare. Il personale della motovedetta CP2100, impegnata in un’attività nel golfo di Cagliari, ha intercettato due barche: le persone a bordo erano impegnate in attività di pesca con della attrezzatura non consentita. Alla fine sono stati sequestrati circa 400 metri di reti da posta e nasse: sanzione da 1.00 euro a testa per i pescatori.

