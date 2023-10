Venti case per chi non ne ha 

La pratica risale al lontano 2007: venti alloggi di edilizia popolare in località Caragol che vedranno la luce alla fine del 2024. Tanto ci è voluto per superare gli intoppi burocratici, tra problemi, ritardi e continui rinvii, e riuscire a investire i tre milioni e 400mila euro per dare risposte ad alcune delle 400 persone in fila per una casa a canone calmierato.

Buone notizie

L’altro ieri il sindaco Mario Conoci ha compiuto un sopralluogo nel quartiere a nord di Alghero. I lavori stanno proseguendo spediti per la realizzazione di due nuove palazzine, grazie anche alla collaborazione con Area, l’Agenzia regionale per l’emergenza abitativa che in questi ultimi mesi si è rimboccata le maniche insieme all’amministrazione comunale per lo sblocco delle procedure e la definizione dell’appalto, dopo quasi vent’anni di gestazione.

«Una risposta chiara e concreta, con venti nuovi appartamenti che nei prossimi mesi vedranno la luce, alle esigenze pressanti presenti oggi in città», ha sottolineato Mario Conoci, in occasione della visita nel rione residenziale all’ingresso della città. Con lui il titolare della delega all’Urbanistica, Emiliano Piras e il responsabile del cantiere e dell’impresa Due Società Cooperativa, che esegue l’intervento. «L’impegno non finisce qua, – precisa l’assessore Piras – si sta lavorando sul progetto di Carrabuffas in cui sono previsti ulteriori alloggi, così come sono pressanti le richieste ad Area, affinché si prosegua negli interventi di manutenzione».

Prima risposta

Il primo cittadino ammette che la pratica di Caragol: «era ferma da troppo tempo» anche perché in graduatoria ci sono centinaia di famiglie che aspettano di avere un tetto sopra la testa. «Sappiamo che ad Alghero la “questione casa” è complicata, – dice Conoci – ma questa è una prima risposta che si concretizzerà entro 18 mesi». Sono insormontabili le difficoltà per la ricerca di un appartamento a canone ragionevole in una città che da maggio a ottobre scoppia di turisti. Gli oltre 5000 appartamenti invenduti ad Alghero vengono utilizzati come case-vacanza, il poco che rimane viene dato in affitto, ma a prezzi folli. L’assessore all’Urbanistica annuncia che si sta lavorando per ulteriori 22 alloggi a Carrabuffas, «oltre agli interventi di riqualificazione nei vecchi edifici di Area, per circa un milione di euro».

