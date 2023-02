Ventenni investite, 2 anni alla conducente 

È stata condannata a due anni di reclusione, ma con la sospensione condizionale della pena. In più, come pena accessoria, il giudice ha disposto per lei la sospensione della patente: anche in questo caso per due anni. Si è chiuso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, il processo nei confronti di Franca Pili, 63 anni, di Quartu, accusata di lesioni stradali per aver investito in viale Marconi le ventenni Giulia Spiga e Gaia Andreuccetti, appena uscite da una discoteca all’alba del 12 febbraio dello scorso anno.

Le vittime

A maggio dello scorso anno, dopo tre mesi da incubo trascorsi a lottare con tutte le sue forze alla vita, Gaia Andreuccetti era stata dichiarata fuori pericolo, tornando nella sua casa di Selargius. Per guarire completamente il percorso di riabilitazione sarà ancora lungo, così come complessa è la via verso il ritorno alla normalità per l’amica Giulia Spiga, di Quartu, finita in rianimazione dopo l’incidente e risvegliandosi dopo due mesi di coma. Per entrambe, quella della tragedia doveva essere una serata spensierata per festeggiare il primo passo verso il ritorno alla normalità, con la riapertura delle discoteche dopo mesi di chiusura causa Covid. Un venerdì notte a ballare finalmente. Divertimento che si è trasformato in un incubo all'alba, quando le due ventenni stavano rientrando a casa, dirette verso la fermata dall’autobus che le avrebbe portate a Selargius e Quartu.

L’incidente

Stavano attraversando viale Marconi in un tratto poco illuminato, sulle strisce pedonali, mentre una Renault, con alla guida la 63enne di Quartu diretta al mercato di San Benedetto, le ha centrate praticamente in pieno. I soccorsi sono stati immediati, poi la corsa verso gli ospedali in condizioni disperate Sia Gaia che Giulia sono finite in Rianimazione, ma mentre la prima una settimana dopo l’incidente aveva ringraziato tutti pubblicando la sua foto dal letto dell’ospedale, perché i medici dichiarassero fuori pericolo l’amica sono dovuti trascorrere due mesi.