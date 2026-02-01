VaiOnline
Borore.
01 febbraio 2026 alle 01:01

Ventenni di Macomer e Silanus sul podio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono tutti ventenni i vincitori dell’ottava edizione del premio “Nino Carrus”. Ieri pomeriggio la cerimonia a Borore davanti a un folto pubblico. Vincono il primo premio Alessia Mureddu di Macomer, attualmente impegnata in una missione umanitaria in Sierra Leone con i Saveriani, ed Enrico Virde di Silanus. Sono stati premiati per l’elaborato “Abbalimpia: Intelligenza artificiale per la gestione sostenibile della risorsa idrica nelle aree interne della Sardegna”. Il progetto propone un modello avanzato di monitoraggio e gestione delle risorse idriche basato su sistemi intelligenti, con potenziali ricadute significative per la sostenibilità ambientale.

Per la sezione B, progetti operativi, il primo premio è stato assegnato a Marco Pititu di Bortigali con “Procurade e innovare: la transizione AI come leva di riscatto sociale ed economico” che integra innovazione digitale e sviluppo locale.

Il secondo premio è stato assegnato a Margherita Chessa di Ozieri, per “T.z.i.a. Filomena, l’intelligenza artificiale come leva di uguaglianza territoriale e rigenerazione”. Due le menzioni speciali, assegnate a Stefano Campus e al gruppo composto da Gianluca Atzori, Valentina Vinci e Umberto Guiso, tutti di Macomer.

Alla cerimonia, assenti i sindaci, ha preso parte l’assessora regionale agli Affari generali, Maria Elena Motzo, che ha sottolineato l’importanza di sostenere percorsi di innovazione nei territori. Il premio “Nino Carrus” è un appuntamento biennale, dedicato alla valorizzazione delle idee e dei progetti dei giovani. L’edizione ha confermato un livello elevato di partecipazione e qualità, con proposte capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo comunitario. La commissione giudicatrice è stata composta da Antonello Menne, Antonella Fancello e Alberto Cosseddu.

Dice la presidente dell’associazione, Rosanna Carboni: «Il premio è un gesto di fiducia verso i giovani e la loro capacità di immaginare ciò che ancora non esiste. L’associazione ribadisce che il contributo dei giovani non riguarda un domani lontano, ma è una risorsa indispensabile oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga