Ventenni di Macomer e Silanus sul podio 

Sono tutti ventenni i vincitori dell’ottava edizione del premio “Nino Carrus”. Ieri pomeriggio la cerimonia a Borore davanti a un folto pubblico. Vincono il primo premio Alessia Mureddu di Macomer, attualmente impegnata in una missione umanitaria in Sierra Leone con i Saveriani, ed Enrico Virde di Silanus. Sono stati premiati per l’elaborato “Abbalimpia: Intelligenza artificiale per la gestione sostenibile della risorsa idrica nelle aree interne della Sardegna”. Il progetto propone un modello avanzato di monitoraggio e gestione delle risorse idriche basato su sistemi intelligenti, con potenziali ricadute significative per la sostenibilità ambientale.

Per la sezione B, progetti operativi, il primo premio è stato assegnato a Marco Pititu di Bortigali con “Procurade e innovare: la transizione AI come leva di riscatto sociale ed economico” che integra innovazione digitale e sviluppo locale.

Il secondo premio è stato assegnato a Margherita Chessa di Ozieri, per “T.z.i.a. Filomena, l’intelligenza artificiale come leva di uguaglianza territoriale e rigenerazione”. Due le menzioni speciali, assegnate a Stefano Campus e al gruppo composto da Gianluca Atzori, Valentina Vinci e Umberto Guiso, tutti di Macomer.

Alla cerimonia, assenti i sindaci, ha preso parte l’assessora regionale agli Affari generali, Maria Elena Motzo, che ha sottolineato l’importanza di sostenere percorsi di innovazione nei territori. Il premio “Nino Carrus” è un appuntamento biennale, dedicato alla valorizzazione delle idee e dei progetti dei giovani. L’edizione ha confermato un livello elevato di partecipazione e qualità, con proposte capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo comunitario. La commissione giudicatrice è stata composta da Antonello Menne, Antonella Fancello e Alberto Cosseddu.

Dice la presidente dell’associazione, Rosanna Carboni: «Il premio è un gesto di fiducia verso i giovani e la loro capacità di immaginare ciò che ancora non esiste. L’associazione ribadisce che il contributo dei giovani non riguarda un domani lontano, ma è una risorsa indispensabile oggi».

