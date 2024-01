Ventenne ucciso in una rissa fuori dalla discoteca 

PALermo. Sarebbe stato ucciso a calci e pugni durante una rissa scoppiata alle 3 di notte tra sette persone probabilmente all'interno della discoteca Medusa di Balestrate e proseguita fuori dal locale, Francesco Bacchi, il 20enne ammazzato la notte scorsa.

Secondo gli investigatori i colpi mortali sarebbero stati sferrati da uno solo dei giovani coinvolti. Lo rivelerebbero le testimonianze delle persone che hanno assistito al pestaggio e una serie di immagini girate dalle videocamere piazzate sia nella discoteca che fuori.

«Smentiamo quello che stiamo leggendo in queste ore. Che la rissa sia partita da dentro il locale. Noi abbiamo chiuso alle 3 meno 5 e quanto si è verificato è avvenuto fuori dalla discoteca. Possiamo solo dire che abbiamo prestato soccorso immediatamente e abbiamo 80 testimoni pronti a dimostrarlo. Siamo sconvolti e in queste ore non pensiamo alla nostra attività ma a quello che è successo al giovane ragazzo. Fuori dalla discoteca abbiamo, per ogni serata, un'ambulanza».È quanto dicono i gestori della Medusa, la discoteca di Balestrate, paese del Palermitano dove il ventenne Francesco Bacchi è stato ucciso. «Era stata una serata tranquilla, intorno alle 3 di notte c'era poco lavoro e quindi l'ambulanza, pagata da noi, è andata via. Era la nostra quinta serata. Non ci aspettavamo nulla di simile».

