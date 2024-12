Ventenne trovato morto dai genitori 

Un corpo rigido disteso sul proprio letto, nella casa di famiglia in viale Trento. Sono i genitori, immigrati di origine marocchina, a trovarlo così, domenica pomeriggio, dopo averlo sentito rientrare all’alba al termine di una serata trascorsa fuori. Zouhair Laimuna, 20 anni, non dà segni di vita e i sanitari del 118, arrivati sul posto insieme alla polizia di Stato, potranno solo confermarne il decesso. Sul corpo nessun segno di violenza. Una morte incomprensibile, considerata la giovane età, e ancora senza un perché, che ha portato la procura della Repubblica ad aprire un’inchiesta, la cui titolare è la pm Lara Senatore, e a disporre un’autopsia che dovrebbe essere eseguita nella giornata di oggi dal dottor Giovanni Sciarrotta. Per dare una spiegazione alla fine improvvisa di un giovane, descritto come estroverso, spesso in giro con gli amici anche se, da qualche tempo, lavorava fuori città e rientrava nei weekend.

La solidarietà

«Non lo vedevo quasi mai - riferisce un negoziante di viale Trento - La madre invece sì. Una famiglia di bravissime persone che, di mestiere, assistono gli anziani». La popolarità di Zouhair, per tutti Zuer, lo testimonia anche la raccolta fondi organizzata da chi è gli stato vicino in questi anni e che, in due bar e un ristorante dell’Emiciclo Garibaldi, ha lasciato un salvadanaio a disposizione di coloro che vorranno contribuire alle spese del funerale. A quelle esequie impensabili scorrendo il suo profilo social, dove si presenta come “Zuzu”, tra canzoni di Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Baby Gang, in primi piani continui oppure sullo sfondo dei Giardini Pubblici o mentre abbraccia una compagna. È proprio lei a dedicargli su instagram un pensiero. “Ti ho amato come nessun altro e ti amerò per sempre - scrive in un post - Non te lo meritavi, proprio tu no”. Il 20enne aveva studiato all’Alberghiero di Sassari dove era benvoluto e in cui, anche lì, si sta organizzando una colletta. Per dare il giusto addio a Zuer.

