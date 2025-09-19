VaiOnline
Napoli.
Ventenne travolta sulle strisce 

NAPOLI. Aveva vent’anni, era in Italia per il programma Erasmus: giovedì notte Saray Arias Fernandez, spagnola di Ponferrada, nella provincia di Leon, è stata travolta dal Suv guidato da un ragazzo di due anni più giovane di lei mentre attraversava sulle strisce di Corso Umberto I. «Ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto questa povera ragazza a terra, respirava ancora - dice Pina Ricciardi, proprietaria di un bar - Un mio collaboratore che stava fuori mi ha detto che la giovane stava attraversando insieme con altre ragazze sulle strisce quando è arrivata l’auto. Il ragazzo che guidava si è fermato subito. La vettura aveva una targa di prova». Il giovane è stato denunciato per omicidio stradale. Gli esami tossicologici saranno dirimenti, intanto accertata la dinamica. Da capire, ad esempio, se il 18enne stesse guardando il cellulare. Il suv «andava ad una velocità superiore ai 100 km orari», scrive sui social Rosario Pugliese, esponente di Europa Verde, sostenendo che si tratta di quanto riferito da diversi testimoni.

