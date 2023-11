Ventenne scomparsa da lunedì, appello disperato dei genitori  

Busto Arsizio. Si chiama Kimberly e ha 20 anni, è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, da lunedì sera. «Se qualcuno la vede contatti le forze dellordine», l’appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha già informato la Polizia e i Carabinieri dell’allontanamento - ancora non si sa se volontario o meno - della figlia. «Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar», racconta la madre, preoccupatissima. La figlia, Kimberly Bonvissuto, ha 20 anni ed è attualmente in cerca di lavoro. La aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino infatti suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé.

«Kimberly, se mi stai sentendo, chiamami. Qualsiasi cosa è successa non mi interessa»: è questo l’appello fatto ieri da Mariano Bonvissuto, padre della ventenne scomparsa. Bonvissuto lo ha detto ai giornalisti in serata rientrando a casa. «Vi posso assicurare che di novità non ne abbiamo. Sappiamo solo che gli inquirenti hanno tutto il materiale necessario, sia filmati, che chiamate. Stanno visionando. Ci vuole un po’ di tempo. Stiamo aspettando alcune risposte». «Si stanno impegnando seriamente - ha aggiunto -, lo posso dire perché sono andato, facendo anche volare un elicottero». «Io devo stare fermo ad aspettare loro che mi danno risposte in merito a quello che hanno. Altro non posso dire - ha sottolineato - Con i tempi che siamo e quello che stiamo attraversando e quello che è successo fino a pochi giorni fa... non voglio che succeda a mia figlia».

