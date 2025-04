Ventenne muore nell’incidente 

È morta a pochi chilometri da casa, sulla strada del ritorno dopo una serata vissuta con gli amici al Poetto. Un destino crudele per una ragazza che amava la vita e lo studio, vittima di un incidente sulla Statale 128, all’altezza della nuova rotonda, ancora al buio, a Suelli.

La vittima

Si chiamava Martina Porcu, aveva 20 anni, uno dei quali passato studiando per il mondo, lontano da casa con tappa anche a New York. Martina, figlia di Paoletto Porcu, oggi in pensione, ex calciatore e goleador della mitica Andromeda di Siurgus Donigala, era un po’ come il babbo: aveva voglia di far bene e di guadagnarsi un futuro fatto di idee e di progetti. Si era diplomata a 18 anni all’istituto tecnico superiore di Senorbì: poi, subito negli Stati Uniti, un viaggio studio importantissimo per il suo futuro, fatto di esperienze solide, anche in campo turistico, lontana da casa. Dopo un anno trascorso visitando diverse città americane e facendo tesoro del percorso personale e culturale, Martina Porcu era è tornata a casa, a Siurgus Donigala.

Pasquetta

L’altra sera si è recata al Poetto con altri amici: per non guidare sino a Cagliari avrebbe preso un pulmino e lasciato la sua auto a Sisini. Il minibus l’aveva riportata attorno a mezzanotte a Ortacesus, un amico pare la stesse riaccompagnando a Sisini. La Golf sulla quale viaggiava ha imboccato la nuova rotonda sulla Statale 128: la macchina ha sbandato, al chilometro 20,600, in territorio di Suelli, ha strisciato sull’erba, finendo sulla cunetta. Martina è morta così. Il conducente della vettura forse aveva il telefonino scarico, confuso e sotto choc è sceso dall’auto, ha percorso oltre un chilometro a piedi, sino alla casa di un amico per chiedere aiuto. Da qui la telefonata ai carabinieri.

L’allarme

Intanto qualche automobilista di passaggio aveva lanciato l’allarme e sul posto erano arrivati i carabinieri di Senorbì, San Nicolò Gerrei e del Radiomobile di Dolianova, coordinati dal capitano Luca Delle Vedove. Quando i soccorritori e i militari hanno trovato la vettura ribaltata c’era solo la ragazza che non dava segni di vita. Il ragazzo è stato a sua volta accompagnato al Brotzu dove è ricoverato per diverse ferite. Non corre pericolo di vita. I carabinieri lo interrogheranno appena possibile per stabilire chi guidava l’auto (di proprietà, pare, di un familiare del giovane) e se nella vettura viaggiassero altre persone. La salma di Martina è stata subito restituita alla famiglia per i funerali.

Il dolore

All’alba, a Siurgus Donigala, tutti sapevano della tragedia. Sgomento il sindaco Antonello Perra: «Martina era una cittadina del mondo. Dopo il diploma a Senorbì, indirizzo turistico, era partita per gli Stati Uniti, uno stage di un anno in una famiglia. Una ragazza straordinaria. Parlavo spesso con Martina anche dopo il suo rientro a Siurgus Donigala: era un vulcano di idee, vedeva lontano. Aveva voglia di vivere, di fare. Voleva proporsi pure nel Servizio civile. Da ieri Siurgus Donigala è in silenzio. Abbiamo tutti perso una figlia. Il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino».

L’intero paese si è stretto attorno alla famiglia, ai genitori di Martina, il padre Paoletto e la mamma Bruna, alle sorelle Sonia a Laura. Una giornata di infinito dolore per l’intera comunità.

