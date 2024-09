Ventenne in auto contro lo scooter: «Omicidio volontario» 

NAPOLI. La lite andava avanti da qualche mese, infiammata da altri episodi che ora si cerca di chiarire. Ieri l’epilogo tragico: un ventenne, del quale non sono state diffuse le generalità, mentre era sulla sua Fiat 500 ha incrociato un 19enne che aveva una relazione, a lui sgradita, con sua sorella. Il giovane era a bordo di uno scooter, un Beverly, con un suo amico, Corrado Finale, anche lui ventenne. Secondo la testimonianza (confermata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza) che è stata resa dal giovane passeggero, protagonista della relazione osteggiata, il guidatore della 500 ha speronato lo scooter, facendo carambolare i ragazzi che prima sono finiti contro un palo e poi su una fioriera. Le condizioni di Corrado sono sembrate subito molto gravi e il suo decesso è sopraggiunto poco dopo. L’altro motociclista se l’è cavata con una prognosi di 30 giorni. Il ventenne alla guida della 500 poi si è allontanato senza prestare soccorso. Solo successivamente si è consegnato in caserma, accompagnato dall’avvocato, e dopo l’interrogatorio è stato fermato per omicidio volontario e tentato omicidio. In auto con lui c’era anche la sorella, che ha confermato la lite che da mesi andava avanti tra il fratello e il fidanzatino.

RIPRODUZIONE RISERVATA