Ventenne ferito nell’incrocio maledetto 

Un altro incidente ieri mattina sulla strada statale 130 alle porte di Decimomannu. Sempre nel solito svincolo, quello che porta a San Sperate. Un motociclista ventenne di Assemini è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Lo scontro

Il fatto è accaduto attorno alle 10.30. Daniele Marras in sella al suo scooter ha urtato un’Opel grigia che stava attraversando la Statale per raggiungere l’ingresso di Decimomannu: «Ero fermo allo stop - racconta l’automobilista Antonio Atzori, 75 anni - quando ho intrapreso la manovra di attraversamento ho sentito un forte boato». Atzori si era fermato un po’ più avanti rispetto al punto esatto dell’incidente e ha prestato subito soccorso al motociclista. «Con mia moglie arrivavamo da Villa San Pietro ed eravamo diretti alla clinica di Decimomannu per fare una visita medica».

La paura

Marras si trovava nella corsia di sinistra in direzione Cagliari e non è chiaro se dovesse svoltare a sinistra per raggiungere San Sperate o proseguire dritto sulla 130. I testimoni che hanno assistito alla scena dell’impatto hanno pensato subito al peggio. Marras è finito violentemente nel fianco destro dell’abitacolo, sfondando parzialmente la portiera frontale dove era seduta Vittoria Cardia, 75 anni. Il centauro è stato sbalzato sopra l’auto e ha fatto un volo di diversi metri. Nella fase di caduta ha perso il casco e le scarpe e ha strisciato sull’asfalto. Alcuni residenti nei pressi dell’incrocio hanno sentito le urla di dolore del ragazzo e si sono subito avvicinati per aiutarlo.

I soccorsi

Intervenuti immediatamente sul posto anche i medici del 118 e la Polizia locale di Decimomannu. I primi hanno soccorso il giovane riverso a terra, i secondi hanno provveduto a dirigere il traffico in tilt e a effettuare i rilievi. Dopo qualche minuto è arrivata anche una seconda ambulanza che ha invece aiutato la donna rimasta immobilizzata all’interno dell’auto.

Marras è stato trasportato in stato di coscienza all’ospedale Policlinico: ha riportato escoriazioni e fratture; Cardia è stata trasferita al Santissima Trinità e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Illeso il conducente.

Sul luogo dello scontro anche la sindaca Monica Cadeddu: «L’ennesimo incidente che testimonia che questo incrocio va messo in sicurezza il prima possibile. Non è pensabile che nessuno si accorga del dramma che si vive nei nostri territori a causa di questo svincolo. Ma noi non demordiamo, continueremo a farci sentire in tutte le sedi opportune».

Sulla stessa linea Ottavio Schirru, portavoce del Comitato sicurezza Statale 130: «Chiederemo un appuntamento urgente con l’assessorato ai Lavori pubblici della Regione. Pretendiamo delle risposte in merito al progetto».

