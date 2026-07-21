Vent’anni sulla “Creuza de Mà” Per non smettere mai di sognare 

Vent’anni di “Creuza de Mà”, il festival di musica per cinema che torna in scena a Carloforte da oggi a sabato. Un traguardo importante per una manifestazione che da due decenni intreccia musica e cinema in un dialogo continuo tra immagini, suoni e territorio, come raffigurato nell’immagine di questa edizione a cura dell’artista sardo Luca Molinas. Ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, il festival è organizzato dall’associazione culturale Backstage. Quattro giornate di proiezioni, concerti, incontri, masterclass e appuntamenti formativi animeranno Carloforte, confermando l’identità di “Creuza de Mà” come punto di riferimento e luogo di incontro tra grandi protagonisti della cultura italiana, nuove generazioni di artisti e appassionati.

Il Campus

Come sempre, il cuore del festival sarà anche il Campus – Musica e suono per il Cinema e per l'Audiovisivo, il progetto nato nel 2017 che porterà sull'isola circa 30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia insieme a giovani musicisti provenienti da diverse realtà formative italiane per un percorso di alta formazione fatto di incontri, laboratori e confronto con i maestri del settore. Il progetto Campus, che vede la collaborazione tra il Festival e il Centro Sperimentale di Cinematografia, è sostenuto dalla Regione tramite la Fondazione Film Commission, e stabilisce i prodromi per l’apertura a Cagliari di una Sede Regionale della Scuola Nazionale di Cinema CSC dedicata alla Musica e Suono per Cinema e Audiovisivo.

Su il sipario!

Ad inaugurare la ventesima edizione, oggi, sarà la proiezione di “Andando dove non so – Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, documentario diretto da Cristiana Mainardi dedicato a uno dei musicisti più influenti del panorama italiano. Il film ripercorre la carriera artistica e umana di Mauro Pagani, protagonista di oltre cinquant’anni di musica nonché autore di numerose colonne sonore per il cinema. La serata proseguirà in piazza Repubblica con il tradizionale “Concerto Musiche da Film”, affidato alla Banda Musicale di Carloforte, che proporrà un viaggio tra alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema, confermando uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del festival.

Il cartellone

Da giovedì entrerà nel vivo anche il Campus con gli incontri dedicati al rapporto tra musica e immagini alla presenza di Ginevra Nervi, Pivio e Max Viale. Nel pomeriggio il Cine-Teatro Cavallera ospiterà la proiezione di “Tienimi presente”, opera prima di Alberto Palmiero accompagnato dal compositore Francesco Di Grazia, il cui sodalizio artistico è iniziato proprio a Carloforte e proseguito fino al film. A seguire sarà proiettato “Primavera”, esordio nel lungometraggio per Damiano Michieletto, che porta sul grande schermo l'incontro tra una giovane violinista dell'Ospedale della Pietà e Antonio Vivaldi, mentre il Giardino di Note ospiterà il primo appuntamento di “Round Midnight” con Mauro Palmas e Giacomo Vardeu, protagonisti del concerto Sighida, in un viaggio tra i suoni del Mediterraneo. Ospite della giornata di venerdì sarà Carolina Crescentini, protagonista di un incontro moderato dalla giornalista Alessandra De Luca. Tra i volti più amati del cinema e della serialità italiana, l’attrice racconterà il proprio percorso artistico e il rapporto con il cinema e la musica, prima della proiezione di “Gioia Mia” di Margherita Spampinato. La serata proseguirà con “Su Maistu”, documentario di Gianfranco Cabiddu, vincitore del Premio Bif&st 2026, dedicato al maestro delle launeddas Luigi Lai. In chiusura di giornata Ginevra Nervi si esibità al Giardino di Note in un live tra elettronica, voce e paesaggi sonori. La giornata conclusiva di sabato sarà dedicata alle nuove frontiere della musica applicata alle immagini, con un incontro del Campus alla presenza di Carolina Crescentini, Motta, Pivio e Max Viale. Al tramonto tornerà uno degli appuntamenti simbolo del festival, Cinema Naturale, ovvero il tramonto musicato con il violoncello solo di Karen Hernandez nella suggestiva cornice della Tonnara Comunale di Carloforte. Evento di chiusura, al Giardino di Note, sarà un incontro tra musica e parole con Motta, musicista e compositore che ha segnato una generazione con il suo album d’esordio “La fine dei vent’anni”, che quest’anno festeggia il suo decennale. Il programma completo di “Creuza de Mà” e ulteriori informazioni sul sito musicapercinema.it

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