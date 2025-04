«Vent’anni per la terra di mio padre» 

«La terra è nel mio cuore, così ho vinto la burocrazia». Andrea Dessì, 40 anni, allevatore di Arbus, fin da piccolo accanto al padre Antonio al lavoro sui campi, racconta la lotta contro il Comune per farsi riconoscere il possesso di un pezzo di terra che la famiglia aveva pagato già da 20 anni. «Chi me l’ha fatto fare? Non lo so. Nonostante la questione sia ormai risolta, me lo sto chiedendo ancora. È stato un richiamo cui non ho saputo resistere. Quel che conta è che alla fine ne è valsa la pena».

La storia

Era il 2004 quando il Comune decise di spostare una strada di campagna, nella zona Madonna d’Itria, lasciando libero un tratto del tracciato, confinante con la proprietà della famiglia Dessì. Fu così che papà Antonio decise di acquistare il reliquato stradale, 3.500 metri quadrati al costo di un euro al metro quadro, con l’impegno di utilizzarlo come pascolo. Accordo fatto: la Giunta di allora accettò la proposta e il Consiglio comunale la condivise all’unanimità. In pochi giorni iter concluso? Purtroppo no. Tutto si è complicato con l’avvicendarsi degli amministratori, soprattutto dei dipendenti.

Gli ostacoli

«Per chiarire meglio la vicenda – dice Andrea – parto da una domanda frequente, senza giovani chi coltiverà la terra? Solo l’amore di chi in quell’angolo è nato e cresciuto. È stato questo il sentimento che mi ha guidato. Mio padre aveva pagato un pezzo di terra, ampliato l’azienda realizzando una mungitrice e si tormentava per il rischio che qualcuno, in assenza dell’acquisto formale, potesse ordinare di buttarla giù. Trasformata l’azienda agricola familiare in una società, ho pensato fosse il momento di darmi da fare. Doveroso riconoscere che le Giunte che si sono succedute hanno tutte prese a cuore la questione. L’intoppo è stato negli uffici. Non so quanti viaggi ho fatto in Comune. Raccontavo il fatto, dall’altra parte l’impiegato di turno mi invitava a ritornare fra un mese. Ogni volta un nuovo rinvio, il dipendente era in ferie o malato o c’erano state urgenze, e poi trasferimenti e passaggi ad altri tecnici».

L’orgoglio

L’allevatore non nasconde la rabbia non tanto per il viavai, quanto piuttosto per il timore di perdere la mungitrice, per la legge abusiva, perché realizzata su un terreno pubblico. «Intanto – aggiunge Andrea – ho perso la possibilità di accedere ad alcuni contributi. Alla fine devo ringraziare l’assessora Sara Vacca che ha preso a cuore la situazione. Nei giorni scorsi siamo andati dal notaio e stipulato l’atto di compravendita». Con orgoglio aggiunge: «I giovani in campagna non sono solo più digitali, più connessi con il mondo, sanno amare anche la terra, nonostante i sacrifici».