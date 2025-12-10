«Vent’anni per il presunto bombarolo» 

Per l’esplosione della bomba che ferì gravemente una donna, e per l’imputazione di averne fabbricate altre, rischia 20 anni di carcere. È la pena chiesta ieri nei confronti di Antonino Sanna, 72enne di Carbonia, arrestato nel settembre dello scorso anno con le accuse di strage, fabbricazione e possesso illegale di armi ed esplosivi.

La vicenda

Secondo l’accusa, sarebbe potuto sfociare in un ancor più grave bagno di sangue il suo tentativo di vendicarsi di una coppia, Paolo Porcu e Patrizia Bassoli, verso la quale avrebbe nutrito risentimento dopo che si era interrotta la sua relazione con lei. Dinanzi alla Corte d’Assise, il pm Emanuele Secci è giunto alla conclusione che Sanna aveva posizionato l’ordigno fabbricato artigianalmente con un carico di biglie d’acciaio, e che ne aveva confezionati altri. Ai 15 anni di pena minima per strage, l’accusa ne ha sommati altri 5 per lesioni gravi e fabbricazione di esplosivi e armi.

Teatro della vicenda, la mattina del 19 settembre 2024, era stato un cortile del retro di una palazzina di via 18 Dicembre, dove in molti posseggono orticelli e garage. Una residente, Giuditta Tanchis, 70 anni, era rimasta incuriosita notando per terra un involucro avvolto da carta regalo per bambini. Non appena la donna lo aveva preso e mosso, l’ordigno era deflagrato ferendola gravemente le gambe. La detonazione era stata udita a un chilometro di distanza.

Le indagini

Ma secondo gli inquirenti l’obiettivo dell’attentato non sarebbe stata la pensionata bensì Paolo Porcu, 79 anni, e Patrizia Bassoli, 69, che abitavano in uno di quei palazzi. L’ordigno, costituito da un tubo a rudimentale innesco elettrico pieno di dadi in acciaio, era stato posizionato vicino al cancello del loro giardino. Avrebbe potuto provocare una strage. L’inchiesta dei carabinieri aveva subito portato, anche per via di alcuni precedenti, ad Antonino Sanna, residente in uno dei nuovi palazzi di via Manzoni. Nella sua abitazione i militari avevano trovato una ventina di ordigni analoghi a quello esploso ore prima, pistole originariamente “a salve” ma modificate per esplodere cartucce calibro 9, poi canne di rivoltella, tamburi di pistola, tubi, polvere di fosfato, bulloni, inneschi elettrici che le analisi di laboratorio hanno ritenuto idonei a fabbricare bombe o a modificare armi. Sanna (che si è dichiarato estraneo ai fatti) è in custodia cautelare a Uta. Durante il processo il suo difensore Stefano Piras ha sostenuto che il suo assistito avrebbe «problemi di vista tali da non poter realizzare ordigni o armi», di «aver usato nella casa in cui è stato fermato solo alcuni ambienti e non la stanza, chiusa a lucchetto, in cui sono stati ritrovati i materiali» e di «non avere avuto rancori nei confronti di Porcu e Bassoli». Il difensore ha chiesto l’assoluzione per prove contraddittorie e insufficienti. Sentenza in febbraio.

