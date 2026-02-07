Vent’anni guardando al decentramento 

«Facile amministrare avendo soldi, difficile è riuscire a farlo senza». A Pirri il problema è sempre stato questo. E a vent’anni di distanza dall’istituzione della Municipalità, lo è ancora. Il decentramento, infatti, non ha mai trovato piena attuazione.

La giornata

All’ottantunenne Francolino Farris, memoria storica di Pirri, nonché vicepresidente della Municipalità per ben quattro volte, è bastata una battuta dal palco per sintetizzare bene il concetto. «Non è mai esistito un potere decisionale della Municipalità», ha sottolineato anche Paolo Secci, 86 anni, che rivestì la carica di presidente dal 2016 al 2019. «Dovevo sempre andare a piangere. Per fortuna mi ero fatto amico gli assessori dell’epoca, così li chiamavo e chiedevo. Era l’unico modo per riuscire a far qualcosa».

Una giornata storica per Pirri, quella di ieri, ma anche un’occasione per riflettere, come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «Non un semplice compleanno ma un momento per porre la fondamentale questione dell’autonomia. Essere di Pirri ti porta a lottare per ottenere ogni cosa e tutti noi ora dobbiamo continuare a lottare per arrivare al vero decentramento».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha portato i saluti del sindaco Zedda, assente per motivi di salute. «Quella del 7 febbraio 2006 non è stata solo una delibera tecnica ma una scelta politica finalizzata a dar voce al territorio di Pirri». Che fino al 1928 era Comune. «L’impegno della nostra Amministrazione», ha concluso, «è continuare a lavorare proprio per dare gambe e vita al decentramento».

Ospiti e artisti

La ricorrenza è stata celebrata al Teatro Dante, in via Generale Cantore, troppo piccolo per contenere la gran folla di persone intervenute. A fare gli onori di casa la presidente in carica della Municipalità, Maria Laura Manca, molto emozionata. «Oggi i protagonisti siete voi», ha detto dal palco. Tra i tanti presenti - tra cui assessori e consiglieri regionali o comunali di ieri e di oggi - anche il senatore Marco Meloni, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Luca Caschili, il cui trisnonno, si è appreso, riposa nel cimitero di Pirri, e il fondatore di Domus de Luna, Ugo Bressanello. Diversi gli assenti, tutti giustificati, tra cui Antonio Melis, primo presidente della Municipalità.

In bella vista, ai piedi del palco, il disegno originale del gonfalone di Pirri, risultato di un concorso per le suole vinto all’epoca dall’alunno Mirko Vacca. Applausi per gli allievi di “Suoni e voci” Samuele Irde (16 anni, chitarrista) e Leonardo Cuboni (11 anni, pianista), nipote del due volte vicepresidente Salvatore Cuboni, e per le launeddas di Symponia. Ricordo commosso, infine, per due personaggi mai dimenticati: l’ex presidente del Pirri Calcio, Eliseo Corona, e l’ex sindaco di Cagliari, Mariano Delogu.

