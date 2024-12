Vent’anni fa l’alluvione uccise nonna e nipote: «Un’immane tragedia» 

Era un lunedì. Il cielo plumbeo prometteva pioggia, tanta pioggia. Mai quanta poi realmente ne è caduta, aprendo la porta a uno scenario apocalittico. Che si è materializzato dalle 17 in poi, provocando anche due vittime. Il 6 dicembre 2004 persero la vita Assunta Bidotti e la nipotina Francesca Longoni. Avevano 69 e 3 anni. Sono passati vent’anni da quell’immane tragedia (ieri il parroco don Giuliano Pilia ha celebrato una messa in suffragio) ma i ricordi sono ancora nitidi così come le cicatrici sulla comunità di Villagrande. «Ogni qualvolta vedo un’immagine simile l’incubo sembra ripetersi», ricorda Piero Cannas, all’epoca sindaco del paese. Fu un inferno. Tra l’altro, complice uno sciopero del Sar, quel giorno non ci fu neppure la comunicazione di allerta meteo. I telefoni andarono presto in tilt e fu complicatissimo gestire l’emergenza».

Anche l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessio Seoni, ha voluto rievocare la tragica ricorrenza: «Il ricordo di quella giornata è indelebile nella memoria di ogni concittadino. Ancora oggi, pensando a quel drammatico pomeriggio, il pensiero non può che andare alle vittime e a tutte le persone che persero le proprie abitazioni e i ricordi più preziosi custoditi in esse. Allo stesso modo, è impossibile non ricordare chi, a vario titolo, accorse per soccorrere, sostenere e aiutare le famiglie colpite dalla devastazione. Nonostante il dolore e le difficoltà, non ci siamo arresi». (ro. se.)

