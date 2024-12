Vent’anni fa l’alluvione: il paese ricorda il disastro 

Sono trascorsi vent’anni dall'alluvione che colpì Galtellì il 7 dicembre. L’amministrazione comunale del paese ha organizzato un evento commemorativo che si terrà oggi alle 11 nell’Auditorium delle scuole medie. «Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le istituzioni e le associazioni che, in quei giorni, si adoperarono per aiutare la comunità a superare la difficile prova - dice il sindaco Franco Solinas -. Le loro testimonianze contribuiranno a preservare la memoria di una vicenda che ha segnato profondamente l’intero territorio. È essenziale per tutti i cittadini, in particolare per le giovani generazioni, conoscere quanto è accaduto ed essere sensibilizzati sulla gestione degli eventi emergenziali di protezione civile».

