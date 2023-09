Vent’anni di retromarce 

Fatte, disfatte e poi rifatte ancora, le Province sarde rappresentano una buona sintesi di cosa sia stata la politica sarda nell’ultimo quarto di secolo. Le continue inversioni di marcia sugli enti locali rispecchiano l’analoga confusione riscontrata in vari altri campi (sanità e trasporti, per esempio), con riforme e controriforme alquanto schizofreniche. Con la differenza che i cambi di direzione non sono derivati tanto dalle staffette tra le opposte maggioranze, quanto dall’andamento carsico – e trasversale – delle rivendicazioni territoriali.

La mobilitazione

In principio fu la Gallura, a reclamare la propria autonomia da una provincia di Sassari in cui Olbia stava stretta, dopo la crescita animata dal fenomeno Costa Smeralda. Il dibattito sul riconoscimento di un “quinto polo” nel nord-est dell’Isola (dopo quelli storici di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) andava avanti già da tempo, quando verso la fine del secondo millennio il Consiglio regionale intervenne per la prima volta sull’assetto degli enti intermedi.

Solo che quella ragionevole richiesta finì sul tavolo delle contrattazioni politiche, e per arrivare al traguardo dovette creare alleanze con altri territori che hanno senz’altro una loro specificità, ma condizioni differenti e peso demografico inferiore. E così, dal lungo processo legislativo tra il 1997 e il 2001 (con qualche aggiustamento successivo) spuntarono fuori quattro nuove province: Gallura, Ogliastra, Sulcis e Medio Campidano, con ridimensionamento dei confini di quelle già esistenti. I derby iperlocali portarono poi alla scelta del doppio capoluogo in ciascuno degli enti di nuova creazione, per cui si arrivò alla curiosa situazione di una regione con dodici capoluoghi: come la Lombardia, ma con circa il 15 per cento della sua popolazione.

L’assetto con otto Province – che richiese una complicata opera di divisione di beni, risorse e personale – divenne effettivo nel 2005, dopo che a maggio i sardi furono chiamati a eleggere i nuovi otto presidenti e relativi assetti provinciali. Accadrà solo un’altra volta, nel 2010, perché poi il 6 maggio 2012 verrà fatta la rivoluzione a colpi di referendum.

L’abrogazione

L’iniziativa dei Riformatori, sostenuta dall’allora governatore Ugo Cappellacci, aveva proposto quattro quesiti abrogativi delle leggi istitutive delle Province nate sette anni prima. Ce n’era anche un quinto, che proponeva di abolire anche le quattro Province storiche: però solo consultivo perché, essendo quelle previste dallo Statuto speciale, non potevano essere soppresse con un referendum.

Le forze politiche dell’epoca vennero messe un po’ in imbarazzo dalla consultazione: il vento dell’antipolitica spingeva contro ogni poltrona della “casta”, d’altro lato però soprattutto i partiti maggiori avevano esponenti di spicco nei territori che sarebbero stati privati di autonomia. Il Pd per esempio lasciò praticamente solo il suo Roberto Deriu (presidente della provincia di Nuoro) a contrastare la legittimità dei referendum, e nel Pdl all’entusiasmo di Cappellacci si affiancava la prudenza del coordinatore regionale, l’olbiese Settimo Nizzi. Molti contavano sul fatto che il referendum non centrasse il quorum, che però era basso, appena il 33%: l’affluenza raggiunse il 35,5 e questo bastò a spazzare via la Gallura e le tre giovani “sorelle”.

Le ultime svolte

Da allora è iniziata una lunga fase, ancora non conclusa, di commissariamenti di enti in gran parte svuotati di poteri e risorse. Nel 2016, ai tempi della Giunta Pigliaru, il Consiglio regionale ridefinisce l’assetto degli enti, creando la Città metropolitana di Cagliari (con soli 17 Comuni) e affiancandola alle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Ma nel 2021 la nuova maggioranza di centrodestra – con più di un consenso trasversale – cambia ancora lo schema: due città metropolitane (si aggiunge Sassari) ma allargate a un più ampio numero di Comuni, di fatto coincidente coi territori delle province di Cagliari e Sassari “dimezzate” del 2005; e poi sei province (Nuoro, Oristano, Sulcis, Gallura, Ogliastra e Medio Campidano). Il ricorso del Governo blocca tutto per un anno, poi la Corte costituzionale dà ragione alla Sardegna. Però servono provvedimenti attuativi e il Consiglio regionale se la prende con calma: ora stanno per arrivare, il cerchio si chiuderà nella primavera 2024 con l’elezione dei nuovi presidenti. Fino alla prossima controriforma.

RIPRODUZIONE RISERVATA