Vent’anni di Festa della musica 

Assemini con la bella stagione ricomincia a volersi ritrovare in piazza. E quale migliore occasione se non la musica? A giugno da oltre 20 anni ormai la cittadina inaugura l’estate con la Festa della musica: finalmente c’è la data, sarà il 22 giugno. La febbrile attività che anche nel 2024 porterà musicisti, amanti della musica e migliaia di persone da tutta l’Isola ad Assemini per assistere a questa grande festa di note e parole, è cominciata.

La kermesse

«Un appuntamento importante per il paese che ci sarà anche quest’anno grazie all’impegno di Piero Collu e del suo staff di volontari: sono settimane decisive per definire gli aspetti concreti, come la data che, vista la concomitanza delle elezioni europee, sarà nella seconda metà di giugno», afferma il sindaco Mario Puddu. Precisa l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino: «La festa della musica ormai è una tradizione a firma dell’associazione “Peter’s day”, ideata e organizzata dal suo fondatore Piero Collu con fondi provenienti sia dal Comune che dagli sponsor». Si tratta di un grande meccanismo organizzativo che Collu segue nei minimi dettagli, a partire dal tema: «L'enciclopedia musicale live di “Un mare di musica” dopo un mare di rock e di chitarre, solo per citare le ultime due edizioni, questa volta proporrà “Un mare di ritmo & percussioni”. La serata infatti farà esplorare a tutto tondo il mondo delle percussioni nel campo classico, etnico, pop, folk, rock, dj set e jazz».

Festa nelle strade

La festa coinvolge la comunità: lo staff sarà tutto di volontari, un gruppo affiatato ed entusiasta coordinato dai tecnici Gianni Atzori ed Emilio Pontis, che lavora già da settimane. Circa cento musicisti professionisti daranno vita quindi a esibizioni diverse. Ma chi le paga? «Le spese saranno coperte dall’intervento comunale annuale (ancora da definire) e da quello degli sponsor. È importante essere trasparenti ed è fondamentale che tutti collaborino, soprattutto per il buon esito dell’iniziativa; anche perché i numeri parlano chiaro: in sole cinque ore di musica vengono raggiunti importanti obiettivi culturali, turistici e commerciali», afferma Collu. «L’amministrazione farà la sua parte: il Comune investirà circa 25.000 euro (una voce di spesa importante), pari quasi alla metà del budget necessario, cercando di venire incontro alle criticità che possono verificarsi in manifestazioni di questo livello», aggiunge Puddu.

Quindici palchi

Saranno quindici i palchi e le postazioni musicali disseminati in via Sardegna e infine la serata si concluderà con gli ospiti nel palco principale: Mike Terrana & Bernhard Welz con “Play Rock History”. Il conto alla rovescia e già iniziato e Assemini si prepara per vivere una giornata all’insegna della musica.

