Vent’anni di carriera e 302 gol: «E non smetto» 

I numeri sono chiari: 302 reti in ventiquattro anni di onoratissima carriera da bomber. Ma la storia calcistica di Omar Daniel Delizos, 40 anni compiuti una settimana fa, è ben più complessa. E l’anagrafe non sembra fermare la passione dell’attaccante sassarese.

Bomber di razza

Comincia nel settore giovanile della Torres la sua più che ventennale carriera, che ha toccato quasi tutte le categorie del calcio regionale, dalla Prima categoria fino all’Eccellenza. Ma le reti (a caterve) Delizos le ha segnate anche in serie D, facendosi sempre valere (e ben volere) in tutte le squadre in cui ha militato. Tante. Dopo l’esperienza alla Torres, il passaggio al Castelsardo in Eccellenza ha dato la spinta decisiva a una carriera di tutto rispetto spesa anche con le maglie di Nuorese, Latte Dolce, Fertilia, Thiesi e Siligo (tra le altre). Oggi Delizos si ritrova a battagliare ancora come un ragazzino e a difendere i colori del suo Ploaghe nel girone E di Prima categoria. «Non è stata un’annata facile né per me e né per la squadra. Purtroppo per problemi fisici non ho potuto essere al massimo nella prima fase della stagione. Ora sto bene e speriamo di migliorare ancora la condizione per questo finale di campionato». Stagione contraddittoria quella del Ploaghe, caratterizzata anche da un cambio alla guida tecnica (Uleri per Orunesu) e una salvezza ancora tutta da conquistare. «Le prospettive erano certamente diverse. A quattro partite dal termine abbiamo sei punti di margine dai playout: un vantaggio importante, ma non dobbiamo accontentarci. Abbiamo perso troppi punti con le piccole. Ci troviamo meglio contro le squadre che come noi giocano la palla. Certo, non meritiamo una classifica come questa».

Futuro allenatore

Non ha torto, visti i recenti trascorsi del Ploaghe in Prima categoria (dopo la promozione di tre anni fa) e i risultati ottenuti in questa stagione. Domenica scorsa la squadra allenata da Elia Uleri ha fermato la capolista Alghero, motivo di orgoglio per Delizos che però avrebbe voluto mettere la firma sull’1-1 finale. «Un ottimo risultato contro una corazzata, ma se devo essere sincero avrei voluto festeggiare il mio quarantesimo compleanno con un gol. Uno l‘ho pure sbagliato malamente». Poco male, anche perché contro il Siligo domani ci sarà modo di rifarsi con gli interessi per arrotondare il bottino attuale di sei reti. Proprio il Siligo porta bene all’attaccante sassarese, che all’andata realizzò un eurogol da centrocampo per la più classica rete dell’ex. Da buon leader l’esperto centravanti, che ha raccolto l’eredità di Borrotzu e Pischedda al centro dell’attacco del Ploaghe, non lesina bastone e carota ai suoi compagni di squadra. Soprattutto ai più giovani, per i quali spende parole al miele. È il caso del giovane collega di reparto Florenzano, coccolato come un figlio: «È un ragazzo che merita altre categorie, lo vedo bene almeno in Eccellenza». Parla da leader e da allenatore, ma per il momento il futuro di Delizos è ancora in campo. «Finché sto bene non voglio smettere. Prendo quello che viene e cerco ancora di divertirmi. Poi, per il futuro mi piacerebbe allenare i giovani».