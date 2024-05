Vent’anni di Bandiera blu per il porto 

Ventesima "Bandiera Blu degli approdi turistici" per il porto di Santa Maria Navarrese. Lo scalo marittimo della frazione costiera di Baunei ha ricevuto anche quest’anno l’ambito riconoscimento, un significativo premio che nelle banchine di Santa Maria Navarrese sventola ininterrottamente dal 2005, anno in cui la Fondazione per l’Educazione Ambientale Italia (Fee -Foundation for environmental education) consegnò per la prima volta la Bandiera Blu degli approdi al porto baunese, inaugurato nel 1998. La cerimonia di premiazione si è tenuta la settimana scorsa a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Otto in tutto gli approdi sardi premiati, per qualità dell’approdo, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale ed informazioni ambientali sia marine che terrestri. «Un ringraziamento speciale va al presidente Sebastiano Tronci e ai dipendenti del porto – sottolinea il sindaco di Baunei Stefano Monni – che durante tutto l’anno si prendono cura dell’approdo, offrendo servizi di altissima qualità alle migliaia di turisti che scelgono la Costa di Baunei per le proprie vacanze, coccolando i propri clienti, cercando di farli sentire il più possibile come se fossero a casa loro».

