Vent’anni di attesa per il centro intermodale 

Le recinzioni che delimitano il perimetro del cantiere fanno orami parte “dell’arredo urbano” presente fra via Crocifisso e via XX Settembre, quella che da anni è considerata una delle opere più importanti da consegnare alla città rimane puntualmente vittima di un contrattempo che ne pregiudica il completamento. La città continua ad attendere il nuovo Centro Intermodale e le polemiche non mancano.

Attesa vana

La fine dei lavori negli ultimi anni è stata ipotizzata diverse volte e al momento sempre disattesa per via di una serie di criticità che per lunghi mesi hanno paralizzato i cantieri: dall’incontrollabile impennata dei costi delle materie prime, all’abbandono della ditta preposta alla realizzazione: «Ma ora gli interventi proseguono costanti e decisi. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - La stessa ditta che si occupa della realizzazione dell’opera ha di recente assunto del nuovo personale da impiegare, perché ha presentato un cronoprogramma e intende accelerare i lavori per recuperare il tempo perso. Entro la fine del 2024 il Centro Intermodale verrà consegnato al Comune». Nei prossimi giorni verrà effettuato il getto che permetterà di ultimare il primo piano dell’area destinata ai parcheggi e successivamente si comincerà ad armare per il completamento dell’ultimo solaio: «Una volta consegnata l’opera - prosegue l’assessore - si dovrà procedere con l’iter per la gestione dei posteggi e lo studio per l’accesso alle strade e dei mezzi di trasporto».

Le critiche.

Valentina Pistis, consigliera della lista “Insieme” spiega come l’opera sia strategica e attesa dalla comunità da oltre 20 anni: «I lavori sono ripartiti lentamente e vista la straordinaria importanza del progetto, che ricomprende anche la sistemazione della viabilità attorno alla quale è stata costruita l’opera - dichiara - chiediamo all’amministrazione di vigilare quotidianamente affinché si terminino entro il 2024». Tempistiche sulla realizzazione auspicate anche dal consigliere di FdI Luigi Biggio: «Perché si corre il rischio che possa divenire una vicenda simile a quella del Margherita di Savoia o ad altre importanti opere che pare siano sempre sul punto d’essere concluse ma che invece, per un motivo o per un altro, non lo sono mai». Antonio Zedda, consigliere di minoranza di “Nuova Iglesias” richiama all’impellente necessità di ultimare un servizio che si rivelerà indispensabile per l’intera città: «Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la mancanza di posteggi nelle vie attigue alla stazione dei treni. - spiega - La mancanza di posteggi costringe i pendolari a lasciare i propri mezzi nei pochi spazi disponibili. L’opera sarebbe quindi utile anche a chi non usufruisce dei servizi di trasporto pubblico».«Era l’ottobre del 2009 - spiega Simone Saiu (Insieme) - quando è stato pubblicato il bando dal Comune di Iglesias relativo al Concorso di progettazione avente come oggetto la realizzazione del Centro intermodale. Non ricordo un’amministrazione che ha incamerato dalla Regione più finanziamenti di questa, eppure, siamo ancora agli annunci».

