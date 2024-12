«Vent’anni d’amore per l’Isola» 

«I primi sono arrivati in Sardegna negli anni Novanta e hanno scelto di restare. Ormai ci sono tantissimi bambini nati qui e molti di noi hanno già ottenuto la cittadinanza, mentre altri hanno ancora il permesso di soggiorno illimitato». Ieri mattina Elmer Orilla, tra i responsabili della comunità filippina, guardava con un misto di orgoglio e felicità i molti connazionali che hanno riempito la chiesa del Santissimo Nome di Maria. In tantissimi, infatti, hanno risposto all’appello per celebrare i vent’anni dalla nascita ufficiale del gruppo di fedeli che, con grande religiosità, si riunisce attorno alla parrocchia di La Palma. Nell’Isola si contano circa 2.500 filippini, ma il nucleo più numeroso, ovviamente, lo si trova a Cagliari e nell’area metropolitana.

La cerimonia

A officiare la messa in quella che l’intera comunità filippina considera come la propria parrocchia di riferimento (ormai da anni ci lavorano anche sacerdoti e viceparroci provenienti dall’arcipelago) c’era ieri l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, accolto con grande calore dai tantissimi fedeli che hanno partecipato alla cerimonia. «Sono felice di essere qui a celebrare con voi questi vent’anni di storia della vostra comunità filippina», ha detto il capo della diocesi, «una storia, almeno agli inizi, certamente di fatica e di nostalgia, ma certamente di grazia e misericordia».

La grande festa

Giunti in città a partire dal 1994, ormai tanti immigrati filippini hanno cittadinanza italiana e ci sono famiglie con figli nati in Sardegna, ma conservano come è normale un grande amore per il loro paese d’origine e l’attaccamento alle tradizioni. Vent’anni fa, poi, la decisione di ritrovarsi nella chiesa di La Palma per riunirsi e pregare assieme. È il caso di Violet Amboy, una delle prime arrivate dall’arcipelago per lavorare nell’Isola, così come Edu Nappenas o Mariet Manson, oppure Giorgie Albuera, giunto nel 1998. «Certo che c’è nostalgia», raccontano alcuni fedeli, nell’attesa che inizi la celebrazione, «prima in tanti volevano tornare nelle Filippine, ma ora sempre meno di noi. Negli ultimi vent’anni la vita è cambiata molto: ora anche il riso o il pesce vengono importati, dunque i prezzi sono diventati molto alti e si rischia di vivere in povertà. Qui in Sardegna lavoriamo tutti e stiamo bene».

Lavoro per tutti

Quasi tutti lavorano come domestici al servizio di famiglie o come badanti, mentre i più giovani sono spesso impegnati nella ristorazione. I filippini sono circa il 4 per cento dei circa 50 mila stranieri che vivono nell’Isola. La maggior parte risiede nel capoluogo con 1.665 migranti provenienti dall’arcipelago. Terminata la celebrazione, poi via alla festa con musica e balli.

RIPRODUZIONE RISERVATA