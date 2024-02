«Venne eletta grazie ai clan» Consigliera ai domiciliari 

BARI. I clan mafiosi avrebbero condizionato le elezioni comunali del 2019 a Bari, attivandosi – in cambio di denaro e altri vantaggi – per far eleggere in Consiglio comunale Maria Carmen Lorusso, moglie dell’ex consigliere regionale e avvocato Giacomo Olivieri, arrestato nella maxi indagine della Dda di Bari che ha portato a 130 arresti per un presunto intreccio tra mafia, politica e affari. Lorusso è ai domiciliari; in carcere, assieme a sospetti mafiosi, il cantante neomelodico Tommaso Parisi, figlio del boss barese Savinuccio Parisi. Sono state sottoposte ad amministrazione giudiziaria per un anno per infiltrazioni mafiose la municipalizzata barese Amtab spa e la Maldarizzi automotive spa, società sulle quali i clan avrebbero esercitato la propria forza ottenendo posti di lavoro. L’indagine indica anche combine ordinate dai clan per le partite di calcio Corato-Fortis Altamura (del 30 aprile 2017 e del 7 ottobre 2018). Per gli investigatori Olivieri avrebbe stretto un accordo con i clan Parisi, Montani e Strisciuglio per far eleggere la moglie, che fu eletta con nel centrodestra e poi passò alla maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Decaro. Olivieri (al quale sono stati sequestrati i beni) avrebbe versato danaro ad esponenti dei clan e promesso posti di lavoro e buoni benzina.

RIPRODUZIONE RISERVATA