«Venite, papà ha ucciso mamma» 

Milano. Ha solo dieci anni ma ha trovato la forza di chiamare i soccorsi, spiegando ai carabinieri: «Papà ha ucciso la mamma», poi ha dato l’indirizzo di casa. Immediata la corsa dei soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Il marito, ubriaco e fuori controllo, è stato portato in carcere. Per la bambina è scattato il protocollo di protezione ed è stata messa al sicuro a casa di uno zio materno.

L’uomo, un 50enne, era stato denunciato dalla donna per maltrattamenti tre anni fa: venne attivata la proceduradel codice rosso ma non ci furono misure cautelari. L'ennesimo femminicidio è avvenuto sabato sera a Caleppio, una frazione di Settala, alle porte di Milano. Attorno alle nove e mezza la bambina, che aveva appena cenato, ha visto il padre Khalid accoltellare a morte la madre Amina, più giovane di 7 anni. Poi l’uomo ha pregato davanti al corpo, che giaceva vicino al materasso nella camera da letto. La piccola probabilmente è rimasta impietrita e solo dopo un paio d’ore è riuscita a prendere il cellulare e a chiamare il 112. Poi è scesa dalle scale di corsa per tre piani, con il babbo che la seguiva semisvestito. I carabinieri l’hanno trovata all’ingresso del palazzo e l’hanno portata via. I colleghi intanto arrestavano l’uomo, che mentre veniva immobilizzato continuava a dire: «L’ho ammazzata, l’ho ammazzata».

