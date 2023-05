«Venite a teatro, costa 1 euro» La sfida coraggiosa di Akròama 

Ad aprire il festival, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni culturali, della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, ci penserà un grande classico quale “Alì Babà e i quaranta ladroni” spettacolo scritto e diretto da Elisabetta Podda, presidente di Akròama: una delle fiabe più amate delle raccolta “Le mille e una notte”, capace di evocare suggestioni profonde e messa in scena da attori di solida esperienza, che indosseranno i costumi di Marco Nateri uno degli storici collaboratori di Akròama capace di rendere la parte visiva elemento in grado di valorizzare al massimo i movimenti e le battute dei protagonisti.

Avvicinare i più giovani al mondo del teatro è una sfida ambiziosa, meritevole di essere affrontata fino in fondo. Una sfida diventata caposaldo della compagnia Akròama che, quest’anno, festeggia la ventitreesima edizione di “1 €uro Festival” al Teatro delle Saline di Cagliari in piazzetta Billy Sechi dal 9 maggio al 10 giugno. Una rassegna ideata nel 1999 da Lelio Lecis e chiamata originariamente “Teatro a 1000 lire”, che propone 10 spettacoli, facendo della molteplicità di espressioni artistiche virtù, proponendo a un pubblico variegato e attento le migliori produzioni emergenti del teatro isolano e non solo. Produzioni che della innovazione fanno tratto distintivo, come sottolineato ieri durante la presentazione.

I “Racconti”

Gli spettacoli, che si svolgeranno alle 21, saranno anticipati dal progetto di Lelio Lecis e Simeone Latini “Racconti” ovvero un insieme di brevi esibizioni che affiorano le proprie radici nella antologia di racconti di Antonio Tabucchi “Piccoli equivoci senza importanza” grazie a cui immergersi nelle atmosfere pacate di uno degli scrittori nostrani più raffinati, tra i massimi conoscitori della letteratura portoghese.

Il cartellone

Tanti gli appuntamenti in cartellone, tra cui spicca il 19 e il 20 maggio “Lunaria” spettacolo della compagnia Lunaria Teatro tratto dalla favola dello scrittore siciliano Vincenzo Consolo, così come il 23 e il 24 maggio “Ottavio Bottecchia, vita in volata”, una produzione Abaco Teatro scritta e diretta da Rosalba Piras con l’attore Tiziano Polese che fa il focus sulle vicende del primo ciclista italiano ad aver fatto suo il Tour de France. Il 30 e il 31 maggio, i padroni di casa di Akròama, presenteranno la nuova produzione “Ring, storie di coppia”, tra i momenti più attesi – prima del gran finale firmato da Marina Claudio con “Sola, sola, sola” - spicca il 6 il 7 giugno “Qualcosa di insolito” del talentuoso Michele Cabras in arte Mycras, insieme al suo maestro Alfredo Barrago, in cui il giovane mago approccerà ogni tipo di illusionismo moderno.

«Spiegare la magia è difficile, bisogna vederla con i propri occhi e viverla appieno». Parole adatte anche al teatro il quale, per rifarsi ad Antonio Tabucchi, ricorda a ciascuno di noi che le ragioni del cuore sono le più importanti.



