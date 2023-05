«Venite a prendermi, l’ho uccisa» 

Sefayou ha gettato la pistola tra i cespugli dell'aiuola, poi ha preso il cellulare e ha chiamato il Numero unico per le emergenze. Poco dopo era in manette. Toccherà agli uomini della Squadra mobile di Savona rimettere insieme tutte le tessere di un puzzle ancora non chiaro, se non nel suo esito tragico. Sow è incensurato e regolare sul territorio nazionale. Come ha fatto a procurarsi quell’arma? E perché quella sera la teneva nel bagagliaio della macchina? La portava con sé abitualmente o si era procurato l’arma e se l’era portata appresso perché aveva già in programma di uccidere l’ex?

Il delitto è avvenuto venerdì notte in piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. Un racconto angosciante, quello che Sefayou ha fatto al magistrato che l’ha ascoltato appena la polizia l’ha portato in questura. Ha spiegato che voleva avere un chiarimento con Danjela e le aveva chiesto un appuntamento, appena si fossero conclusi i turni nel ristorante dove il ragazzo guineano lavorava nelle cucine e dove Danjela faceva la cameriera. Lei ha acconsentito e così si sono incontrati in piazza. Hanno cominciato a parlare poi, racconta ancora Sefayou, «abbiamo litigato». A quel punto l’uomo ha aperto il bagagliaio dell’auto, ha preso una pistola calibro 22, un’arma clandestina con la matricola abrasa e ha sparato alcuni colpi: uno ha raggiunto Danjela alla testa. La donna è morta sul colpo.

SAVONA. I carabinieri li ha chiamati lui: «Venite a prendermi che ho ammazzato una donna». Sefayou Sow, guineano di 27 anni, guineano, aveva appena sparato a Danjela Neza, 28 anni, albanese, sua ex compagna, da qualche tempo solo collega. Sow è stato arrestato poco dopo, ora è nel carcere genovese di Marassi con le accuse di omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina.

L’appuntamento

Le domande

L’ammonimento

Secondo i primi accertamenti, tra i due non ci sarebbero stati in passato episodi di violenza. Danjela, che era conosciuta alla polizia per reati contro il patrimonio e spaccio, aveva ricevuto nel febbraio scorso un ammonimento da parte del questore per violenza domestica nei confronti di un'altra persona. Ma fino alla scorsa notte con Sefayou non c’era stata violenza, non c'erano stati screzi. Solo un addio. Poi quell'ultimo appuntamento.

