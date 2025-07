«Venite a Murtas, parcheggi e servizi gratuiti» 

«Sino a 15 euro al giorno per una giornata al mare? Venite a Murtas, è tutto gratis e ci sono anche i servizi». È il messaggio che il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu sta lanciando in questi giorni anche in seguito alle lamentele (poche, per la verità) dei bagnanti per il costo del ticket del parcheggio nelle più belle spiagge del sud est Sardegna, ed in particolare a Villasimius e Castiadas (dieci euro al giorno, in media). «A Villaputzu – spiega il primo cittadino – pur con grossi sacrifici stiamo offrendo dei servizi di qualità senza far pagare. Siamo una delle poche spiagge free . In diverse altre parti si paga anche per lasciare l’auto in uno sterrato».

I servizi

Quelli a cui Porcu fa riferimento sono i sei bagni che dal primo luglio sono stati posizionati nei due accessi principali di Murtas: tre nel parcheggio centrale e altri tre nell’area più a nord, vicino alle rocce. «Un importante servizio totalmente gratuito – aggiunge Porcu - con pulizia e manutenzione giornaliera». Da non dimenticare che a Murtas, rimarca il sindaco, «è disponibile un’area per i cani ed è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti». E dunque: chi ve lo fare – è questa in sintesi la conclusione – a lasciare l’auto tra la polvere in altre località e pagare pure dieci euro? In effetti a Villasimius e Castiadas il parcheggio spesso e (più o meno) volentieri si paga ma – come hanno ribadito a più riprese i primi cittadini dei due Comuni costieri – c’è l’opportunità comunque di andare in numerose spiagge libere «e i servizi stanno migliorando di anno in anno».

Muravera

Villaputzu, in ogni caso, rischia di restare l’unico Comune del Sarrabus con i parcheggi (e in più qualche servizio, ad oggi manca quello di salvamento) gratuiti. Dal prossimo anno, infatti, anche Costa Rei (Muravera) sarà in gran parte a pagamento. L’ultimo atto è stato approvato l’altro giorno dal Consiglio comunale con la richiesta alla Regione della sospensione dell’uso civico nell’area fronte mare di tre ettari di Piscina Rei. «Prevediamo – ha spiegato in Aula la vicesindaca Cristiana Sogliano - la realizzazione di un’area di sosta temporanea, attiva dal primo giugno al 30 settembre, per un periodo complessivo di dieci anni. Le opere necessarie saranno limitate, e cioè sistemazione del fondo in terra battuta, recinzione dell’area, installazione di sbarre di accesso e uscita». La capienza prevista è di circa quattrocento posti auto. «L’iniziativa – ha aggiunto Sogliano - nasce dalla necessità di tutelare un tratto di costa a forte pressione turistica, dove la carenza di stalli regolamentati spinge i veicoli a sostare in modo indiscriminato a ridosso dell’area Sic, sottoposta a specifiche restrizioni ambientali». Ma questo (forse) solo dal 2026. Prima, infatti, occorre attendere il via libera da parte della Regione.

