«Venite a dipingere cinque nuovi murales»  

Cinque nuovi murales ad opera di cinque artisti (o collettivi), anche stranieri: il paese museo chiama a raccolta gli artisti di tutto il mondo e li invita a diventare cittadini, seppur temporanei, di San Sperate, con una “residenza artistica”. Un’iniziativa che, con una chiamata ai “pennelli”, vuole raccontare nuove storie su muri ancora bianchi e che punta a riprendere quella scintilla lanciata da Pinuccio Sciola e un manipolo di giovani artisti sansperatini (e non solo) nel lontano 1968.

L’invito

A dare qualche informazione in più è l’avviso ufficiale: «L'associazione Noarte Paese Museo con il sostegno del Comune di San Sperate bandisce la selezione internazionale di 5 artisti, o collettivi di artisti, per la partecipazione ad una residenza finalizzata alla realizzazione di 5 nuovi murales sulla recinzione del campo sportivo comunale di via Cagliari a San Sperate».

Un’idea già suggerita negli scorsi anni, quando Angelo Pilloni, tra i muralisti più prolifici del paese, raccontò del cosìddetto “Belvedere dell’Arte”, un progetto voluto dal maestro Sciola e che avrebbe visto nascere all’ingresso del paese, proprio in via Cagliari, una sorta di vetrina di opere muralistiche. E proprio da lì si riprende, come spiega Manuela Serra, di Noarte: «Questo progetto dà forma all’idea sviluppata nel 2003 dall’artista Angelo Pilloni e in collaborazione con l’allora direttore artistico Pinuccio Sciola, per la riqualificazione dell’ingresso di San Sperate da Cagliari. E proprio una grande opera di Pilloni accompagnerà i 5 murales degli artisti che saranno selezionati mediante bando internazionale».

L’omaggio

La formula scelta dall’associazione è la “residenza artistica”, come precisa Serra, «chiedendo ai partecipanti di omaggiare i cinquant’anni di storia e di storie del paese museo reinterpretando in chiave contemporanea il messaggio universale della rivoluzione culturale che ha stravolto e animato il piccolo centro di San Sperate”. Da progetto, agli artisti, sarà trovata una “casa” tra le strutture ricettive della zona.

Il Comune

Al fianco dell’associazione c’è il Comune. L’assessore alla Cultura, Fabio Madeddu, spiega: «Siamo felici della selezione internazionale per la residenza artistica promossa con l'associazione NoArte Paese Museo. Un progetto voluto e avviato dalla nostra amministrazione, grazie alle risorse stanziate lo scorso anno pari a circa 30 mila euro, che porterà alla realizzazione fra il 13 ed il 19 ottobre di ben cinque nuove opere muralistiche. Sarà un’occasione di scambio creativo con la nostra comunità e di arricchimento per il percorso di San Sperate come Paese Museo. Invitiamo gli artisti interessati a partecipare e contribuire a questa nuova tappa del nostro dialogo tra arte e comunità». Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro il 20 agosto.