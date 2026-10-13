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14 ottobre 2026 alle 00:05

Venezia, via Stroppa L’ex Cagliari Nicola è favorito su Zanetti 

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Ore convulse in casa Venezia dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, ufficializzato dalla società lagunare, a causa delle sei sconfitte consecutive in campionato e lo zero nella casella dei punti in classifica. Salgono così a quattro i tecnici mandati via dai rispettivi club dall'inizio della stagione. Il primo a saltare era stato quello della Fiorentina Fabio Grosso il 6 settembre (al suo posto Paolo Vanoli), mentre dieci giorni dopo era toccato a Domenico Tedesco lasciare la guida del Bologna, affidato a Raffaele Palladino. Il 27 settembre era stato poi il Parma a esonerare Carlos Cuesta, ingaggiando Alberto Gilardino.

Il successore

La scelta del successore di Stroppa si gioca su un doppio binario, con l’ex Cagliari Davide Nicola favorito su Paolo Zanetti, già protagonista della promozione arancioneroverde nel 2021. Il dg Antonelli è al lavoro per individuare rapidamente la nuova guida tecnica, in vista della delicata sfida di sabato al Penzo contro il Napoli. Secondo indiscrezioni, la questione sarebbe arrivata anche al Board americano, chiamato a esprimersi attraverso una votazione sulla candidatura del tecnico piemontese, ormai in pole position, previa risoluzione del contratto in essere con la Cremonese. A favore di Davide Nicola pesa soprattutto la capacità di risollevare squadre in situazioni disperate. Il tecnico ha conquistato salvezze clamorose con Genoa, Torino ed Empoli, oltre alle celebri rimonte con il Crotone e la Salernitana.

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