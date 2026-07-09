Venezia scommette su Grant 

Sasha Grant riparte da Venezia. Dopo la buona parentesi di Cremona (5,1 punti e 2,6 rimbalzi di media), il cestista di Dolianova resta in Serie A e approda alla corte dei vice campioni d’Italia.

Cresciuto tra Jolly Dolianova ed Esperia Cagliari, Grant è volato via giovanissimo dall’Isola per entrare nell’orbita della Pallacanestro Reggiana, con cui ha completato la sua formazione. Quindi ha indossato le canotte di Bayern Monaco (con tanto di debutto in Eurolega), Verona, Beyreuth, ancora Reggio Emilia e, infine, Cremona. Dopo lo spostamento del titolo sportivo della Vanoli a Roma era rimasto senza contratto.

«Sono felice di questa opportunità», ha detto Grant, «porto in dote energia, difesa e rimbalzi: sono queste le fondamenta del mio gioco». ( ro.r. )

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