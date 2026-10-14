Venezia sceglie Davide Nicola «Ho già visto chimica positiva» 

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Il tecnico piemontese, che si era liberato dal contratto in essere con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale, fino a giugno del 2028. «Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti», le prime parole dell’ex tecnico del Cagliari. «Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva».

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