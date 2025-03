Venezia rapita dalla tradizione di Neoneli 

Hanno incantato turisti e visitatori in piazza San Marco le due maschere di Neoneli, “Sos Corriolos” e “Sa Maschera ‘e Cuaddu”, protagoniste lunedì al Carnevale di Venezia: una partecipazione richiesta dall’Unpli di Venezia che ha contatto la Pro Loco del paese del Bariogadu. I Corriolos hanno chiuso le sfilate dei gruppi regionali. «A Venezia le nostre maschere hanno fatto furore. Una bella soddisfazione per Neoneli e per la Sardegna – dice il sindaco Salvatore Cau -. Far conoscere le nostre tradizioni serve per preservare le stesse e per promuovere i nostri territori». Alessandro Cossu, presidente dell’associazione Sos Corriolos aggiunge: «Un onore rappresentare l’Isola in uno dei Carnevali più importanti d’Italia, ma anche del mondo. È stato molto emozionante quando ci siamo esibiti nel palco e, con il rumore sordo e forte delle ossa e dei forconi, tutta piazza San Marco si è girata a guardarci». La presidente dell’associazione “Sa Maschera ‘e Cuaddu” Nice Cambuli afferma: “Dobbiamo fare i ringraziamenti alla Pro loco di Neoneli, all’Unpli Sardegna e all’Unpli nazionale per quest’invito speciale». Soddisfatto anche Raffaele Sestu, alla guida dell’Unpli regionale. «L’Unpli Sardegna investe in questa iniziativa quasi un terzo dell’intero contributo regionale, il risultato ottenuto ci rende orgogliosi di aver promosso la grande cultura della nostra Isola». ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA