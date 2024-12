Venezia, Oristanio guida la carica degli ex rossoblù 

Quattro ex in rosa, uno in panchina. Domenica alle 15 Venezia-Cagliari sarà una sfida particolare per un nutrito gruppo di arancioneroverdi, tutti dal passato rossoblù. Come giocatori Giorgio Altare, Franco Carboni, Alfred Duncan (infortunato) e soprattutto Gaetano Oristanio, mentre a bordocampo sarà Eusebio Di Francesco a proseguire la serie degli ex.

Il protagonista

Della cinquina di ex del Venezia il più recente è Oristanio. Nell’ultima partita in casa, col Como, ha segnato un eurogol direttamente da calcio d’angolo e si sta imponendo: sempre titolare tranne il 30 ottobre contro l’Udinese, dove è entrato all’intervallo sotto 1-2 e poi è arrivata una vittoria per 3-2. Sabato a Torino è uscito per crampi, ma non è in dubbio il suo utilizzo da ex. A Cagliari è rimasto un anno, lo scorso, con 2 gol (gli stessi realizzati finora a Venezia, l’altro al Verona) in 25 presenze. Era in ascesa dopo aver avviato la clamorosa rimonta da 0-3 a 4-3 col Frosinone (di Di Francesco), ma il 6 gennaio a Lecce – dove aveva anche segnato – una frattura al quinto metatarso del piede destro ha condizionato il suo girone di ritorno. E al termine della stagione il Cagliari ha deciso di non riscattarlo: tornato all’Inter, poteva tornare in rossoblù con un nuovo accordo, ma alla fine si è inserito il Venezia. E per i rossoblù potrebbe essere un rimpianto.

In panchina

Meno fortunata l’esperienza a Cagliari di Di Francesco. Il 3 agosto 2020 firma un biennale. L’obiettivo era portare un calcio propositivo, tentativo naufragato in pochi mesi. Tre vittorie fra il 18 ottobre e il 7 novembre, contro Torino, Crotone e Sampdoria, poi più nulla. Una serie di sei sconfitte consecutive sembrava essere la fine, poi l’annuncio a sorpresa di Giulini dopo aver perso col Genoa: «Ha già firmato il rinnovo di contratto». Dimostrazione di fiducia che non ha però portato alla svolta: un punto nelle successive quattro e l’esonero dopo uno 0-1 col Torino del 19 febbraio 2021. Ha provato a rilanciarsi al Verona (è durato pochissimo) e al Frosinone (retrocesso l’anno scorso all’ultima giornata), ora ci riprova a Venezia. Nonostante qualche difficoltà e un po’ di sfortuna, come sabato a Torino.

Gli altri

Dei restanti ex il principale è Altare, riscattato in estate dai lagunari: era in campo, a maglie invertite, il 22 maggio 2022 nella partita della retrocessione al “Penzo”. Dopo il biennio a Cagliari (53 presenze e 3 gol) ora quello a Venezia, non è un titolare fisso – 9 partite per 481’ complessivi – ma l’infortunio di Svoboda potrebbe dargli una maglia domenica. Sfida per la prima volta il Cagliari. Sta giocando pochissimo Franco Carboni, appena due scampoli di gara, dopo i sei mesi senza entusiasmare nel 2022-2023 a Cagliari in B. E per Duncan (19 presenze da gennaio a maggio 2021, lo prese proprio Di Francesco) un infortunio al polpaccio gli farà seguire il match dalla tribuna.

